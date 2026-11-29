Accident grav pe DN 1, în județul vecin: Șase persoane transportate de urgență la spital, printre care și femeie însărcinată care a fost încarcerată. Ce s-a întâmplat

Un accident extrem de grav a avut loc în județul Sibiu, pe DN 1 la ieșirea din Scoreiu spre Brașov. În urma evaluării medicale 6 persoane sunt transportate la UPU Sibiu. În accident au fost implicate două mașini și un camion.

Printre victime se numără: o femeie însărcinată care a fost încarcerată, aceasta a suferit multiple traumatisme, o femeie cu multiple traumatisme, un bărbat cu traumatism cranian și traumatism de picior și alte trei victime, două femei și un bărbat sunt transportate la UPU Sibiu de ambulanțele SAJ.

,,Polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație, produs pe DN 1, km 269 + 500 m, sensul de mers Sibiu – Brașov, la ieșirea din localitatea Scoreiu.”, a transis IPJ Sibiu.

Traficul rutier este blocat toal.

Update IPJ Sibiu ora 17:51:

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, la km 269+500 m, la ieșirea din localitatea Scoreiu, având direcția de deplasare Brașov – Sibiu, o femeie, în vârstă de 29 de ani, domiciliată în municipiul București, s-ar fi angajat în depășirea unui ansamblu TIR și ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus din sens opus de către un bărbat, în vârstă de 27 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu. Ulterior, autoturismul condus de către bărbatul în vârstă de 27 de ani ar fi fost proiectat în ansamblul TIR.

În urma accidentului rutier, conducătoarea auto în vârstă de 29 de ani și o pasageră din autoturismul condus de aceasta, respectiv o femeie, în vârstă de 28 de ani, domiciliată în municipiul București, precum și conducătorul auto în vârstă de 27 de ani și trei pasageri din autoturismul condus de acesta, respectiv o femeie, în vârstă de 25 de ani, și un bărbat, în vârstă de 26 de ani, ambii din localitatea Șeica Mică, și o femeie, în vârstă de 29 de ani, domiciliată în localitatea Miercurea Sibiului, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Traficul rutier este în continuare blocat total.

Update IPJ Sibiu 2:

Polițiștii rutieri au luat măsuri pentru devierea traficului rutier pe ruta alternativă: Ieșire A1 – DJ 106 – Agnita – Voila – DN 1.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

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