Stanciu și Rațiu, în lotul României pentru barajul cu Turcia de calificare la Campionatul Mondial 2026! Surprize uriașe oferite de Mircea Lucescu

Stanciu și Rațiu, în lotul României pentru barajul cu Turcia de calificare la Campionatul Mondial 2026! Surprize uriașe oferite de selecționerul Mircea Lucescu

Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, fotbaliștii din Alba, se regăsesc în lotul României pentru barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026. Confruntarea este programată joi, 26 martie, ora 19.00, la Istanbul și contează pentru semifinalele barajului de calificare.

În cazul în care vor trece de acest test, „tricolorii” vor întâlni în finala barajului, în 31 martie, tot în deplasare, câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Selecționerul Mircea Lucescu a oferit surprize mari, convocând în premieră la echipa națională patru fotbaliști: Aioani, M. Popa, Coubiș (9 meciuri la seniori!) și M. Coman. Totodată, „Il Luce” a decis să nu apeleze la Drăguș (suspendat pentru meciul cu Turcia). O altă surpriză apare pe postul de fundaș stânga, unde K. Ciubotaru (Hermannstadt) a fost solicitat în detrimentul lui Opruț (Dinamo, echipă ce nu are niciun jucător la această acțiune).

Lotul României: *portari: I. Radu (Celta Vigo, 7/0), Aioani (Rapid, 0/0), M. Popa (CFR Cluj, 0/0); *fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano, 36/2), Sorescu (Gaziantep, 23/0), Drăgușin (Tottenham, 27/1), Burcă (Yunnan Yukun, 44/1), V. Ghiță (Hannover 96, 8/1), Ad. Rus (Universitatea Craiova, 22/1), Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0), Bancu (Universitatea Craiova, 50/2), K. Ciubotaru (Hermannstadt, 1/0); *mijlocași: Screciu (Universitatea Craiova, 6/0), V. Dragomir (Pafos, 5/0), R. Marin (AEK Atena, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo, 84/15), Fl. Tănase (FCSB, 26/5), I. Hagi (Alanyaspor, 51/8), Man (PSV Eindhoven, 43/11), Dobre (Rapid, 5/0), Mihăilă (Caykur Rizespor, 33/5), Petrila (Rapid, 2/0), Baiaram (Universitatea Craiova, 2/1); *atacanți: Bîrligea (FCSB, 7/2), Miculescu (FCSB, 6/0), M. Coman (UTA Arad, 0/0). Aflați pe lista preliminară a convocărilor, Eissat și Vermeșan se vor alătura lotului Under 21 al României, sub comanda selecționerului Costin Curelea, pentru partidele din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie). (H.D.M.)

