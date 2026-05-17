VIDEO | Păpuși și marionete gigant la Alba Mall: Momente inedite în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 2026

Păpuși și marionete gigant la Alba Mall: Momente inedite în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 2026

În cadrul Festivalului Internațional de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, Teatrul pe roți Arad și Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca au adus momente inedite și pline de voie-bună pentru albaiulieni.

Teatrul pe roți Arad a adus în fața oamenilor o experiență inedită de păpuși și marionete gigant, care i-au fascinat pe cei prezenți, mai ales pe cei mai mici.

Astfel, păpuși, marionete gigant și triciclete cu baloane sunt atracțiile care au ,,invadat” Alba Mall, astăzi, 17 mai 2026.

Sorin Dorobanțu și Nuți Dorobanțu – Soso & Nuți, sunt actori păpușari profesioniști din Arad, având specializarea în marionete. Teatrul pe Roți a luat naștere din dorința de a experimenta și a se exprima liber atât în zona de spectacole IN-DOOR cât și OUT-DOOR. Provocarea cea mai mare a fost aceea de a supradimensiona marioneta clasică. Așa a luat naștere prima marionetă gigant, de la noi din țară, balerina Gigalateea, având o înălțime de trei metri, dar și alte personaje fantastice tot supradimensionate.

Program Festivalul Internațional de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia:

12:00 BUNUL PROMOROACĂ, regia Ion Ambrosi

Teatrul Piciul Julien Chișinău, Republica Moldova

Spectacol de teatru pentru întreaga familie / 45 min.

13:00 BALERINA’S DREAM

Compagnie des Quidams, Franța & Compagnia Italento, Italia

Spectacol acrobatic / 20 min.

17:00 MAGIA PĂPUȘILOR

Teatrul pe roți Arad / Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

Păpuși, marionete gigant / triciclete cu baloane / 50 min.

18:00 STRADA BALOANELOR DE SĂPUN NR.10

Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

Spectacol de baloane de săpun / 30 min

18:30 PUNGUȚA CU DOI BANI, regia Dana Bonțidean

Asociația Animaart Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru întreaga familie / 45 min.

19:30 O GHEARĂ DE AJUTOR, regia Delia Gavlițchi

Asociația Zbeng Cultural Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru întreaga familie / 40 min.

20:00 BALERINA’S DREAM

Compagnie des Quidams, Franța & Compagnia Italento, Italia

Spectacol acrobatic / 20 min.

