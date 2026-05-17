FOTO | Un român, coautor al piesei ,,Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision. Artista Dara a explicat mesajul piesei

Bulgaria a câștigat cea de-a 70-a ediție a concursului Eurovision, obținând pentru prima dată în istorie trofeul competiției muzicale europene.

Un român se află în spatele piesei „Bangaranga”, care a ridicat sala în picioare și a primit 516 puncte, cele mai multe din competiție, scrie ProTV.

Puțini știu însă că unul dintre compozitorii melodiei este românul Monoir, pe numele său real Cristian Tarcea.

,,Te cunosc de când aveai 16 ani. Știam că e ceva special la tine și acum ai demonstrat asta în fața întregii lumi. Sunt mândru de noi toți! Felicitări întregii echipe.”, a scris Monoir pe Facebook, după încheierea concursului.

Artistul spune că ideea piesei a pornit din dorința de a transmite libertate, energie și distracție, mai notează sursa citată.

Dara, de asemenea, a explicat ce înseamnă Bangaranga.

Pentru cei neinițiați, Bangaranga pare să fie inspirată de cântecele absurde de la Eurovision, precum Diggi-Loo, Diggi-Ley – dar titlul înseamnă de fapt „zarvă” în dialectul jamaican.

