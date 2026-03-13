VIDEO | Albaiulianul Nicolae Stanciu, primul gol de la revenirea în China: A înscris împotriva fostei echipe

Albaiulianul Nicolae Stanciu, primul gol de la revenirea în China: A înscris împotriva fostei echipe

Albaiulianul Nicolae Stanciu (32 de ani) a marcat primul gol de la revenirea în China, chiar împotriva fostei sale echipe din această țară.

Nicolae Stanciu a punctat în duelul pe care echipa lui actuală, Dalian Yingbo, l-a pierdut în fața lui Wuhan Three Towns, scor 1-4.

În prelungirile primei reprize a duelului, la scorul de 2-1 pentru gazde, formația românului a beneficiat de o lovitură de pedeapsă.

Nicolae Stanciu a luat mingea și și-a asumat responsabilitatea de a executa. Acesta a tras puternic, în partea de sus a porții, iar portarul advers nu a putut interveni, astfel că Stanciu a marcat, stabilind scorul cu care s-a intrat la vestiare, 1-2.

Această reușită vine la mai puțin de două săptămâni până la semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din vara acestui an.

Nicolae Stanciu se află pe lista preliminară a stranierilor convocați de selecționerul Mircea Lucescu.

Fotbalistul albaiulian a evoluta pentru Wuhan Three Towns în perioada martie 2022 – septembrie 2023.

foto: arhivă

video: TheFootballZone / X

