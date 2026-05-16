VIDEO | Mii de gulguțe aprinse în Cetatea Alba Carolina la ,,Festivalul Luminii” 2026: Zona istorică din Alba Iulia, transformată într-un tărâm de basm

Mii de gulguțe aprinse în cetatea Alba Carolina la ,,Festivalul Luminii” 2026: Zona istorică din Alba Iulia, transformată într-un tărâm de basm

Festivalul Luminii a revenit la Alba Iulia, după o pauză de 3 ani. Evenimentul a avut loc în Parcul Unirii, unde pregătirile pentru seara magică au început de la ora 18:00.

Mii de lumini au fost aprinse de către cercetași într-un moment care a transformat o seară obișnuită într-o adevărată amintire specială pentru cei prezenți.

Andrei și Sara, de la Cercetașii României din Alba Iulia au explicat, pentru ziarulunirea.ro scopul evenimentului și reîntoarcerea în Parcul Unirii după o pauză de trei ani:

,,Organizăm anul acesta o ediție a Festivalului Luminii, un eveniment cu tradiție în România, pe care cercetașii din toată țara îl organizează în fiecare an. Ultima ediție a Festivalului Luminii, la Alba Iulia, a avut loc acum trei ani, dar ne bucurăm să revenim, chiar dacă vremea încearcă să ne dea de furcă.

Festivalul Luminii își propune să creeze un spațiu în care oamenii care trec pe aici să se deconecteze puțin de viața cotidiană, de agitație și de nebunie, și să aibă un moment de reflecție, în timp ce traversează acest spațiu iluminat de candele din toate părțile.”, a povestit Andrei Avram.

Festivalul Luminii a revenit după trei ani

,,După 3 ani de pauză, magia revine, Centrul Local “Axente Sever” Alba Iulia readuce în Parcul Unirii una dintre cele mai speciale seri, Festivalul Luminii. Pe 16 mai, de la ora 18:00, ne adunăm să redescoperim frumusețea lucrurilor mărunte: lumina gulguțelor, zâmbete sincere, oameni frumoși și momente care fac timpul să stea puțin în loc. Vino să aprindem împreună mii de lumini și să transformăm o seară obișnuită într-o amintire specială.”, se arată într-o postare, pe o rețea de socializare făcută de Cercetașii României – Alba Iulia, înainte cu câteva zile de eveniment.

