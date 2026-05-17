FOTO | Elevii Liceului de Turism și Alimentație Publică din Arieșeni, acțiune exemplară de ecologizare pe teritoriul comunei: „Muncă în echipă, implicare și respect față de natură”
Elevii Liceului de Turism și Alimentație Publică din Arieșeni au fost implicați într-o acțiune exemplară de ecologizare pe teritoriul comunei.
Li s-a alăturat și primarul comunei Arieșeni, Gheorghe Pantea.
„Am participat cu bucurie la o acțiune de ecologizare alături de elevii Liceului de Turism și Alimentație Publică din Arieșeni. Prin muncă în echipă, implicare și respect față de natură, am reușit să oferim un exemplu de responsabilitate civică și grijă pentru mediul înconjurător.
Tinerii au demonstrat că spiritul comunitar și dorința de a contribui la un viitor mai curat sunt valori importante care merită susținute și încurajate. Astfel de activități nu înseamnă doar curățenie, ci și educație, solidaritate și respect pentru locurile frumoase ale comunei noastre.
Mulțumiri tuturor elevilor, cadrelor didactice și celor implicați pentru energia și dedicarea oferită acestei zile speciale.
Împreună putem păstra Arieșeniul curat, primitor și demn de frumusețea sa naturală”, a transmis primarul comunei Arieșeni, Gheorghe Pantea.
