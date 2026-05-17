„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Răspunsul oferit de Maia Sandu atunci când a fost întrebată despre unirea cu România

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost pusă într-o situaţie delicată în cadrul conferinţei internaţionale de securitate „Building Forward: Small but Resilient LMC 2026”, desfăşurată la Tallinn, în Estonia, după ce a fost întrebată despre posibilitatea unei eventuale uniri a Republicii Moldova cu România, relatează NewsMaker şi zdg.md, citate de News.ro.

Discuţia a pornit de la parcursul european al Republicii Moldova şi de la comparaţia cu modelul reunificării Germaniei de Est şi de Vest. Fostul preşedinte al Estoniei, Toomas Hendrik Ilves, a sugerat că Moldova ar avea „o soluţie de tip DDR”, făcând referire la reunificarea Germaniei, şi a întrebat de ce Chişinăul nu ar putea urma acelaşi drum.

Maia Sandu a răspuns spunând că obiectivul principal al Republicii Moldova rămâne integrarea europeană, mai notează sursa citată.

„Avem mai mult sprijin popular pentru integrarea în Uniunea Europeană. Acest lucru a fost demonstrat la referendum. Continuăm drumul european şi am livrat angajamentele asumate. Dar asta nu înseamnă că nu putem avea un sprijin mai mare pentru unificarea cu România dacă, la un moment dat, moldovenii vor vedea că UE nu se mişcă suficient de repede”, a spus Maia Sandu.

Ea a subliniat că autorităţile de la Chişinău vor continua să facă „tot posibilul pentru a păstra oamenii în siguranţă şi ţara parte a lumii libere”.

Momentul care a atras atenţia sălii a venit însă după ce Jakov Milatović, preşedintele Muntenegrului, vorbitor în cadrul panelului de discuţii, a spus: “Poate, într-o zi, Maia va deveni preşedinta României”.

Maia Sandu a reacţionat imediat: „Nu este despre asta”.

Milatovic a insistat, spunând că aceasta „ar fi o mare preşedintă, indiferent de ţară”.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul vizitei de lucru pe care Maia Sandu o efectuează în Estonia. Şefa statului a fost întâmpinată la Tallinn de preşedintele eston, Alar Karis, iar agenda vizitei include întrevederi cu premierul Kristen Michal, preşedintele Parlamentului Lauri Hussar şi ministrul de Externe Margus Tsahkna, conform News.ro.

