FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu din oraș

ACCIDENT rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu din oraș

Un accident rutier a avut loc astăzi, 17 mai 2026, la Sebeș, pe strada Tudor Vladimirescu. Din primele informații, este vorba despre două autoturisme care s-au ciocnit.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în mun. Sebes, str. T. Vladimirescu.

Este vorba despre un accident rutier produs dintre 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

