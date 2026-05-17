FOTO: LPS CSU Alba Iulia, locul 7 la turneul final Under 16 la baschet feminin | Constanță la nivel național pentru formația pregătită de Valentin Urian

LPS CSU Alba Iulia, locul 7 la turneul final Under 16 la baschet feminin. Constanță la nivel național pentru formația pregătită de Valentin Urian

LPS CSU Alba Iulia a terminat pe locul 7 la turneul final Under 16 la baschet feminin, ultima competiție națională a stagiunii curente

LPS CSU Alba Iulia a participat la turneul final Under 16 de baschet feminin, care se dispută la Oradea, iar în ultima partidă, pentru locurile 7-8, a învins ȘSȘ Sfântu Gheorghe, scor 49-47, după o spectaculoasă revenire, fiind condusă cu 17 puncte la mijlocul întâlnirii!

„Am încheiat competițiile oficiale din acest sezon, 2025-2026, cu rezultate notabile la nivel național. Fetele au obținut locul 3 la ONSS Gimnaziu, locul 8 la categoria Under 15 și locul 7 la categoria U16, confirmând că avem un lot de perspectivă, recompensând astfel munca depusă pe parcursul întregului an.

Aceste rezultate au fost posibile datorită sprijinului constant al conducerii LPS Alba Iulia și CSU Alba Iulia, iar pe această cale le mulțumim pentru condițiile excelente de pregătire și pentru tot suportul acordat. De asemenea, vreau să mulțumesc și Primăriei Municipiului Alba Iulia pentru implicarea și susținerea continuă a sportului de performanță. Vreau să mulțumesc și părinților sportivelor și sponsorilor, care au fost alături de echipă în orice situație, oferind suport moral, logistic și emoțional pe tot parcursul stagiunii. Nu ultimul rând, le felicit și le mulțumesc fetelor din lot pentru tot efortul, dăruirea și sacrificiile făcute. Au demonstrat caracter, unitate și ambiție, reprezentând, LPS CSU Alba Iulia și orașul nostru. Sezonul competițional se termină cu participarea la turneul amical, “Cupa Marcu Nicușor”, o competiție de suflet care ne oferă întotdeauna o bucurie aparte și un cadru perfect de încheiere a sezonului„, a punctat antrenorul Valentin Urian.

Până la această confruntare au fost înfrângeri, în ordine 32-81 cu Rookies Oradea, 39-46 cu Smart Basketball Team Cluj-Napoca și 58-64 Napoca Baschet School Cluj-Napoca (în grupă, unde s-a clasat pe ultimul loc), 35-62 cu ABC Leii București (în prima partidă pentru locurile 5-8).

Lotul LPS CSU: Maria Nichimiș, Karina Maria Onea, Antonia Terezia Jitaru, Anastasia Jitaru, Ana Damian, Ingrid Baicon-Ciban, Georgiana Panescu, Alesia Popa, Carla Andrea Alexandru, Maya Ioana Niga, Gabriela Elena Banabic, Sara Cataramă, Daria Popa, Cristina Maria Cioar, Delia Mărcuș, 10 dintre echipiere activând și la Under 15!!!!

Respectiva generație activează pe 3 fronturi competiționale, Under 15 (locul 8 la nivel național), Under 16 (locul 7) și Olimpiada Națională a Sportului Școlar (medalie de bronz, recent, la Sebeș).

Formația din Cetatea Marii Uniri merită aprecieri pentru prezența constantă la nivel național juvenil în baschetul feminin autohton. Actuala generație promite, iar în viitor poate constitui nucleul unei noi formații de seniori în municipiul reședință de județ

