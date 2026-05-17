CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Gherla, în Superliga feminină | Vine derby-ul cu Gloria Bistrița, la Micești

CSM Unirea Alba Iulia a învins în deplasare, scor 2-1 (2-1), pe Atletic Olimpia Gherla, într-o partidă contând pentru etapa a zecea a Superligii feminine.

Vizitatoarele au condus cu 2-0 grație reușitelor semnate de Elina Coceanovschi (2) și Claudia Bistrian (28 penalty). În etapa 11, duminică, 24 mai, la Micești, la ora 15.00, este derby-ul cu Gloria Bistrița, pentru prima poziție în play-out, în penultima rundă a sezonului, totodată ultima apariție internă.

 „La mulțumesc fetelor pentru efortul depus și victoria obținută într-un joc aprig disputat.  Din păcate s-a accidentat la umărul drept Florentina Ancăș, care va lipsi o perioadă mai îndelungată. Suntem alături de ea și îi dorim însănătoșire grabnică. La ultimul meci acasă, cu Gloria Bistrița, ne dorim ca publicul să ne sprijine pentru a ne îndeplini obiectivul, acela de a încheia sezonul fără înfrângere”, a spus antrenorul Marcel Rusu. CSM Unirea. Sibișan – Șuveț, Nagy, Ruvila, Vasquez – Băcanu – Bistrian, Sanchez, Coceanovschi, Ancăș – Laiu; au mai intrat Cîmpean, Cîrjan, Banciu, Stan; rezervă Toma.

O singură înfrângere în 13 jocuri disputate în 2026 (0-3 în Cupa României, cu Csikszereda Miercurea Ciuc) a înregistrat CSM Unirea Alba Iulia, neînvinsă în această fază a stagiunii (play-out). După 10 runde, Gloria are 37 de puncte, la fel ca CSM Unirea Alba Iulia (8 victorii și două remize, golaveraj 25-6). CSM Unirea Alba Iulia a câștigat la „masa verde”, cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc (etapa a șasea, în 22 aprilie) și a egalat Gloria Bistrița, în ierarhia play-out-ul la fotbal feminin. Partida a fost omologată cu scorul de 0-3, în recenta ședință a Comisiei de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal. Cum pe teren scorul a fost egal, o remiză cu „lanterna roșie”, gruparea din Cetatea Marii Uniri a mai cucerit două puncte.

FOTO: LPS CSU Alba Iulia, locul 7 la turneul final Under 16 la baschet feminin | Constanță la nivel național pentru formația pregătită de Valentin Urian

LPS CSU Alba Iulia, locul 7 la turneul final Under 16 la baschet feminin. Constanță la nivel național pentru formația pregătită de Valentin Urian  LPS CSU Alba Iulia a terminat pe  locul 7 la turneul final Under 16 la baschet feminin, ultima competiție națională a stagiunii curente

CS Universitar Alba Iulia – Progresul Pecica 6-2 (2-0) | Universitarii, set pentru liniște, în ultima etapă din play-out-ul Seriei 7 CS Universitar Alba Iulia a învins Progresul Pecica, cu un set, 6-2, în ultima etapă din play-out-ul Seriei 7 din Liga 3.

Unirea Tășnad – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1), în penultima etapă din play-off | „Alb-negrii", victorie mare în cursa spre baraj, dedicată lui Tudor Vomir! CSM Unirea Alba Iulia a cucerit 3 puncte uriașe la Tășnad, 4-0 (1-0), cu Unirea și face un pas uriaș spre barajul de promovare în Liga 2

