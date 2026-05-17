CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Gherla, în Superliga feminină | Vine derby-ul cu Gloria Bistrița, la Micești, duminică, 24 mai

CSM Unirea Alba Iulia a învins în deplasare, scor 2-1 (2-1), pe Atletic Olimpia Gherla, într-o partidă contând pentru etapa a zecea a Superligii feminine.

Vizitatoarele au condus cu 2-0 grație reușitelor semnate de Elina Coceanovschi (2) și Claudia Bistrian (28 penalty). În etapa 11, duminică, 24 mai, la Micești, la ora 15.00, este derby-ul cu Gloria Bistrița, pentru prima poziție în play-out, în penultima rundă a sezonului, totodată ultima apariție internă.

„La mulțumesc fetelor pentru efortul depus și victoria obținută într-un joc aprig disputat. Din păcate s-a accidentat la umărul drept Florentina Ancăș, care va lipsi o perioadă mai îndelungată. Suntem alături de ea și îi dorim însănătoșire grabnică. La ultimul meci acasă, cu Gloria Bistrița, ne dorim ca publicul să ne sprijine pentru a ne îndeplini obiectivul, acela de a încheia sezonul fără înfrângere”, a spus antrenorul Marcel Rusu. CSM Unirea. Sibișan – Șuveț, Nagy, Ruvila, Vasquez – Băcanu – Bistrian, Sanchez, Coceanovschi, Ancăș – Laiu; au mai intrat Cîmpean, Cîrjan, Banciu, Stan; rezervă Toma.

O singură înfrângere în 13 jocuri disputate în 2026 (0-3 în Cupa României, cu Csikszereda Miercurea Ciuc) a înregistrat CSM Unirea Alba Iulia, neînvinsă în această fază a stagiunii (play-out). După 10 runde, Gloria are 37 de puncte, la fel ca CSM Unirea Alba Iulia (8 victorii și două remize, golaveraj 25-6). CSM Unirea Alba Iulia a câștigat la „masa verde”, cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc (etapa a șasea, în 22 aprilie) și a egalat Gloria Bistrița, în ierarhia play-out-ul la fotbal feminin. Partida a fost omologată cu scorul de 0-3, în recenta ședință a Comisiei de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal. Cum pe teren scorul a fost egal, o remiză cu „lanterna roșie”, gruparea din Cetatea Marii Uniri a mai cucerit două puncte.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI