Sporul natural a fost negativ în luna iulie. Numărul deceselor înregistrate l-a depășit pe cel al nașterilor

Sporul natural a fost negativ în luna iulie. Deși s-a înregistrat un număr mai mare de nașteri decât în iunie, decesele au continuat să creasscă semnificativ, astfel că decedații au avut un excedent de peste 2.000 de persoane față de născuții vii.

În luna iulie a acestui an s-a înregistrat naşterea a 18.523 de copii, cu 4.017 mai mulţi copii decât în luna iunie, iar numărul deceselor şi numărul deceselor copiilor sub un an înregistrate au crescut în luna iulie faţă de luna iunie, arată datele transmise marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Numărul deceselor înregistrate în luna iulie 2019 a fost de 20.765, cu 894 decese mai multe decât în luna iunie 2019.

Sporul natural a fost negativ în luna iulie, decedaţii având un excedent faţă de născuţii vii de 2.242 de persoane, potrivit INS.

Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi numărul persoanelor decedate, în perioada de referinţă.

Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna iulie, a fost de 112 copii, în creştere cu 7 faţă de luna iunie 2019.

În iulie, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 16.392 căsătorii, cu 2.054 mai multe decât în luna iunie 2019.

Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 2.284, cu 147 mai puţine decât în luna iunie.

Numărul născuţilor-vii a fost mai mare cu 341 în luna iulie faţă de aceeaşi lună din 2018, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 519 mai mare faţă de luna iulie 2018. Sporul natural a fost negativ atât în luna iulie 2019 (-2.242 persoane), cât şi în luna iulie 2018 (-2.064 persoane).

Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 22 mai mare în luna iulie 2019, decât cel înregistrat în luna iulie 2018.

Numărul căsătoriilor a fost, în luna iulie 2019, cu 2.650 mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat cu 333 divorţuri mai multe în luna iulie 2019, decât în luna iulie 2018.

