SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare: Cum stau partidele de la guvernare

SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare

AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă aceastea ar avea loc duminică, cu un scor dublu față de următoarea clasată, arată datele unui sondaj INSCOP Research realizat în perioada 6-10 octombrie 2025.

Conform studiului, AUR este cotat cu 40% din voturi, urmat de PSD, cu 17,6% și de PNL, cu 14,8%. Celelalte două partide din Coaliție – USR și UDMR – sunt cotate cu 11,5%, respectiv 5,2%.

Împreună, partidele care formează actuala coaliție de guvernare au 49,1% din intențiile de vot ale românilor.

Două dintre partidele aflate în prezent în Parlament sunt departe de pragul electoral de 5%. Potrivit sondajului, POT are 2,6% din intențiile de vot, iar SOS – 2%.

Un sondaj INSCOP realizat în septembrie punea AUR la 40,8% din intențiile de vot, cu aproape un procent mai mult decât în prezent.

În septembrie 2025, AUR era cotat cu 40.8% din voturi, urmat de PSD, cu 17.9% și de PNL, cu 15.2%. Celelalte două partide din Coaliție – USR și UDMR – sunt cotate cu 12.8%, respectiv 4.0%. POT are 3.3%, iar SOS – 2.8%.

„Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%”, a declarat Remuș Ștefureac, directorul INSCOP.

Sondajul INSCOPT a fost realizat în perioada 6-10 octombrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI