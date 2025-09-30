Congresul Național al AUR, la Alba Iulia: Când va avea loc reuniunea suveraniștilor
Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea Congresului Naţional al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia.
„Este locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unităţii românilor”, au precizat reprezentanții formațiunii conduse de George Simion într-un comunicat oficial.
„Congresul AUR va fi un moment de bilanţ, dar şi de reafirmare a angajamentului nostru faţă de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului naţional şi reconstrucţiei unei Românii demne şi puternice”, au mai transmis reprezentanții AUR.
AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde ale cărui rezultate au fost date publicității în 20 septembrie 2025.
Restul partidelor ar obţine mai puţin de 2%, inclusiv POT şi SOS România, care la ultimele alegeri parlamentare au întrunit pragul electoral şi fac parte din actuala componenţă a Parlamentului.
Sondajul a fost relizat telefonic, în perioada 9-18 septembrie 2025, pe un eşantion reprezentativ de 1.300 de persoane, cu o eroare maximă admisă a datelor este de ± 2,3%, la un grad de încredere de 95%.
