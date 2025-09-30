Rămâi conectat

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia: Când va avea loc reuniunea suveraniștilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

De

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia

Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea Congresului Naţional al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia. 

„Este locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unităţii românilor”, au precizat reprezentanții formațiunii conduse de George Simion într-un comunicat oficial.

„Congresul AUR va fi un moment de bilanţ, dar şi de reafirmare a angajamentului nostru faţă de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului naţional şi reconstrucţiei unei Românii demne şi puternice”, au mai transmis reprezentanții AUR.

AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde ale cărui rezultate au fost date publicității în 20 septembrie 2025.

Restul partidelor ar obţine mai puţin de 2%, inclusiv POT şi SOS România, care la ultimele alegeri parlamentare au întrunit pragul electoral şi fac parte din actuala componenţă a Parlamentului.

Sondajul a fost relizat telefonic, în perioada 9-18 septembrie 2025, pe un eşantion reprezentativ de 1.300 de persoane, cu o eroare maximă admisă a datelor este de ± 2,3%, la un grad de încredere de 95%.

