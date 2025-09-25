ȘOMAJ 2025 | Premierul Ilie Bolojan: „Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj”
Ilie Bolojan: „Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj”
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, 24 septembrie 2025, într-o confeerință de presă, că Guvernul intenționează să reducă durata ajutorului de șomaj.
Citește și: PENSII 2025 | Ilie Bolojan: Este inacceptabil să pensionăm oameni la 48-49 de ani, indiferent de domeniul de activitate
„Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj. Nu e normal să avem o durată a ajutorului de șomaj de un an de zile
. În marile orașe din România și în zonele metropolitane la 20-3o kilometri practic nu ai cu cine lucra. În orice mare oraș se organizează târguri de angajare, întotdeauna numărul de locuri de muncă solicitate este mult mai mare decât cei care intenționează să meargă.
Prin urmare, nu există nicio justificare să menținem în continuare o durată a șomajului de un an de zile. Unul din proiectele pe care le vom pune în practică în perioada următoare va fi reducerea acestei perioade”, a afirmat Ilie Bolojan.
Premierul a precizat că ajutorul de șomaj se va reduce la o perioadă de cel mult șase luni.
Ilie Bolojan a adăugat că banii economisiți vor fi folosiți pentru a acorda facilități celor care se angajează.
Ajutorul de șomaj se acordă pe perioade diferențiate, de la 6 la 12 luni, în funcție de stagiul de cotizare al persoanei. Mai exact, perioada este de 6 luni pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 1 an, 9 luni pentru un stagiu de cel puțin 5 ani și 12 luni pentru un stagiu de peste 10 ani. Absolvenții de facultate primesc o indemnizație de șomaj pentru o durată fixă de 6 luni.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
PENSII 2025 | Când intră pensiile pe card în luna octombrie: Când se fac plățile prin Poșta Română. Detalii pentru pensionari
Când intră pensiile pe card în luna octombrie 2025: Când se fac plățile prin Poșta Română. Detalii pentru pensionari În octombrie 2025, peste patru milioane de pensionari din România își vor primi veniturile lunare, însă calendarul plăților vine cu o mică schimbare, iar cei care au ales varianta viramentului bancar vor avea parte de o […]
Cum va fi VREMEA în România până în 20 octombrie 2025: Când vine frigul şi când încep ploile de toamnă. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 20 octombrie 2025: Când vine frigul şi când încep ploile de toamnă. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni Meteorologii au emis, marţi, 23 septembrie 2025, prognoza pentru perioada 22 septembrie 2025 – 20 octombrie 2025, şi anunţă temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două […]
FOTO | Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria: O parte dintre fani au sărit la bătaie. În sală a explodat și o petardă
Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria: O parte dintre fani au sărit la bătaie. În sală a explodat și o petardă Meciul de futsal dintre România și Ungaria, de miercuri, 24 septembrie 2025, a fost marcat de incidente grave. După doar 5 minute și jumătate de la startul meciului decisiv pentru calificarea la Europeanul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ȘOMAJ 2025 | Premierul Ilie Bolojan: „Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj”
Ilie Bolojan: „Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj” Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, 24 septembrie 2025, într-o confeerință...
PENSII 2025 | Când intră pensiile pe card în luna octombrie: Când se fac plățile prin Poșta Română. Detalii pentru pensionari
Când intră pensiile pe card în luna octombrie 2025: Când se fac plățile prin Poșta Română. Detalii pentru pensionari În...
Știrea Zilei
FOTO | Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?”: O poveste de viață fascinantă în atenția a milioane de telespectatori
Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?” Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici a apărut în premieră, în...
VIDEO | În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Unul din ultimii meșteri dogari și fierari din Alba, se încăpățânează să ducă meșteșugul mai departe, modelând lemnul și fierul ca odinioară
În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Valentin Gomboș, din Vidra, unul din ultimii meșteri dogari...
Curier Județean
Prezența unui URS, semnalată la Aiud, în zona „La Baltă”: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Aiud, în zona „La Baltă”: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În...
VIDEO | Aiudeanul Levi Polgar a terminat a treia oară consecutiv ultramaratonul Tor des Geants: „Anul viitor vreau să mă întorc aici ca voluntar”
Aiudeanul Levi Polgar a terminat a treia oară consecutiv ultramaratonul Tor des Geants: „Anul viitor vreau să mă întorc aici...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor...
FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe
Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt...
Opinii Comentarii
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat În fiecare an, pe data...
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă Începând cu anul 2019,...