ȘOMAJ 2025 | Premierul Ilie Bolojan: „Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj”

Ilie Bolojan: „Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, 24 septembrie 2025, într-o confeerință de presă, că Guvernul intenționează să reducă durata ajutorului de șomaj.

„Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj. Nu e normal să avem o durată a ajutorului de șomaj de un an de zile

. În marile orașe din România și în zonele metropolitane la 20-3o kilometri practic nu ai cu cine lucra. În orice mare oraș se organizează târguri de angajare, întotdeauna numărul de locuri de muncă solicitate este mult mai mare decât cei care intenționează să meargă.

Prin urmare, nu există nicio justificare să menținem în continuare o durată a șomajului de un an de zile. Unul din proiectele pe care le vom pune în practică în perioada următoare va fi reducerea acestei perioade”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că ajutorul de șomaj se va reduce la o perioadă de cel mult șase luni.

Ilie Bolojan a adăugat că banii economisiți vor fi folosiți pentru a acorda facilități celor care se angajează.

Ajutorul de șomaj se acordă pe perioade diferențiate, de la 6 la 12 luni, în funcție de stagiul de cotizare al persoanei. Mai exact, perioada este de 6 luni pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 1 an, 9 luni pentru un stagiu de cel puțin 5 ani și 12 luni pentru un stagiu de peste 10 ani. Absolvenții de facultate primesc o indemnizație de șomaj pentru o durată fixă de 6 luni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI