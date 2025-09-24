PENSII 2025 | Ilie Bolojan: Este inacceptabil să pensionăm oameni la 48-49 de ani, indiferent de domeniul de activitate

Ilie Bolojan: Este inacceptabil să pensionăm oameni la 48-49 de ani

„Este inacceptabil să pensionăm oameni la 48-49 de ani, indiferent de domeniul de activitate”, a subliniat, într-o conferință de presă, miercuri, 24 septembrie 2025, premierul Ilie Bolojan.

„Este nevoie să avem mai mulți oameni în economia reală. Una din problemele mari că veniturile nu sunt colectate decât de la oamenii care lucrează în România. Cu cât avem mai mulți oameni care lucrează și vor câștiga mai bine, cu atât vom avea o bază de impozitare mai mare și putem asigura servicii”, a argumentat premierul.

„Ceea ce trebuie să facă orice guvern este să luăm un pachet de măsuri să avem mai mulți oameni în economie. Trebuie să reducem excepțiile privind pensiile anticipate”, a accentuat Ilie Bolojan.

„Nu vârsta standard trebuie crescută în România!”, a premizat premierul în conferința de presă amintită.

Premierul Ilie Bolojan spunea, ân 8 septembrie 2025, într-un interviu la TVR, că vârsta de pensionare trebuie să crească „la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale”, pentru că altfel România va ajunge în situația de nesustenabilitate a sistemului de pensii.

A doua zi Guvernul făcea precizări care nuanțau aceste declarații, într-o comunicare publică.

„Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare. Premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință”, preciza purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Curtea Constituţională a României s-a reunit, miercuri, 24 septembrie 2025, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea.

lianţa pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) au depus opt dintre contestaţii, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare şi afectarea stării economice a românilor.

„Puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului şi a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”, a transmis AUR.

Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins ca neîntemeiată obiecția de neconstituționalitate formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, respectiv de deputați aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, Grupului parlamentar al S.O.S. România și Grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri, și a constatat că dispozițiile Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, în ansamblul său, precum și ale art.1 alin.(1)-și ale art.2 alin.(1), (2) și (6) din aceasta, sunt constituționale.

Cea de-a noua sesizare a fost depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi vizează legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

Pronunţarea pe acest subiect a fost amânată pentru 8 octombrie 2025.

