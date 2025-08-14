FOTO: Mureșul Gâmbaș, una dintre cele mai vechi echipe din Alba, își reia activitatea după 3 ani de pauză

Mureșul Gâmbaș, una dintre cele mai vechi echipe din Alba, își reia activitatea după 3 ani de pauză, urmând să evolueze în Seria 2 din Liga 5 (al șaselea eșalon competițional

Mureșul Gâmbaș, una dintre cele mai vechi echipe din Alba, își reia activitatea după 3 ani de pauză. O echipă cu culorile „negru-galben-verde” ce are în spate aproape 7 decenii de existență este în fața unui nou început.

În cele ce urmează, vă prezentăm istoria formației de fotbal din Gâmbaș, începând cu anul 1956 și ajungând până în prezent, când „sportul rege” revine în actualitate în micuța localitate componentă a municipiului Aiud.

*Începuturile: 1956, primul fluier și primele culori

Anul 1956 rămâne înscris cu litere de aur în istoria sportului din Gambaș. Într-o perioadă în care fotbalul românesc abia își consolida structurile, într-un sat mic de pe malul Mureșului, câțiva oameni cu pasiune și dorință au pus bazele unei echipe care avea să devină simbolul comunității: Mureșul Gambaș. Primii pași au fost făcuți cu mijloace modeste: mingi cusute manual, echipamente improvizate, dar cu un entuziasm uriaș. Primii jucători, oameni din sat, muncitori, elevi, au intrat pe teren nu pentru glorie, ci din dragoste pură pentru sport. Printre acești pionieri se numără nume care au rămas vii în amintirea localnicilor: Takacs Dionisie – Bacinschi, Takacs Victor – Gheza, Sârbu Sevastian – Visti, Farago Zoltan, Lăzar Ioan – Milucu și mulți alții. Chiar dacă nu toți au fost consemnați în arhive oficiale, comunitatea îi recunoaște ca adevărați apărători ai culorilor Gâmbasului.

*Epoca de consolidare: anii ’60-’70

Pe măsură ce anii au trecut, Mureșul Gambaș a devenit mai mult decât o echipă, a devenit un punct de mândrie pentru sat. În anii ’70, echipa a cunoscut o perioadă de maturitate sportivă, cu rezultate notabile în competițiile zonale. O fotografie emblematică, datată în jurul anilor 1970-1975, imortalizează o generație de aur: *antrenor: Man Sebastian; *jucători: Man Damaschin (11), Barcea Vasile (9), Szekely Goifi (1), Varro Arpad (10), Ciortea Gheorghe (2), Oltean Oliviu (5), Takacs Majoru (7), Szekely Pisti (6), Florea Emil Ciuri (3), Takacs Arpi Hergat (Koble „Trabant” – 2). Culorile echipei, negru, galben și verde, nu erau doar simple nuanțe pe tricouri, ci simboluri ale rezistenței, energiei și speranței.

*Tradiția transmisă din generație în generație

Anii au trecut, iar fotbalul la Gambaș nu a fost doar un joc, ci o moștenire. Fiecare generație de jucători a preluat ștafeta de la cea anterioară, ducând mai departe numele Mureșul Gambaș cu aceeași pasiune. Meciurile de acasă erau adevărate sărbători: tribunele improvizate erau pline, copii alergau după minge la marginea terenului, iar satul întreg respira fotbal. În acea perioadă, echipa nu dispunea de condiții moderne, dar avea ceva mai valoros: comunitatea unită în jurul unui ideal comun. Prin anii ’90, după cum își amintesc cei mai în vârstă, am trăit una dintre cele mai notabile performanțe: drumul nostru spectaculos până în semifinalele Cupei României – o aventură plină de meciuri dramatice, goluri memorabile și tribune care vibrau la fiecare fază. Chiar dacă nu am ridicat trofeul, am câștigat ceva mult mai valoros: respectul adversarilor și o amintire pe care suporterii o poartă și azi în inimă.

*2005, intrarea în competițiile oficiale

Momentul de cotitură în istoria recentă a echipei a venit în 2005, când Mureșul Gambaș a fost înscrisă oficial în competițiile organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba. Această intrare pe scena oficială a deschis noi provocări: întâlniri cu echipe puternice din județ, deplasări lungi, meciuri cu miză și un public tot mai exigent. Din acel moment, sute de jucători au îmbrăcat tricoul negru-galben-verde. Unii au rămas doar câteva sezoane, alții și-au legat întreaga carieră de acest club. Mulți dintre cei care au făcut istorie nu mai sunt printre noi, dar amintirea lor rămâne vie în inimile noastre. Mureșul Gâmbas, o echipă cu rădăcini adânci în istoria fotbalului județean, a fost mereu mai mult decât un simplu club sportive – a fost mândria satului și un simbol al unității comunității. Ani la rând, numele Mureșului a răsunat pe terenurile din Alba și din județele vecine, iar tricoul purtat de jucătorii noștri însemna onoare, sacrificiu și dorința de a lupta până la capăt. sufletul echipei. Prezența lor pe marginea terenului era o adevărată dedicare – oameni care veneau pe ploaie, pe vânt sau sub soarele arzător, cu stegulețe improvizate, fluiere și glasuri răgușite, cântând până la fluierul final. Fiecare victorie era sărbătorită ca o sărbătoare mare a satului, iar fiecare înfrângere era plânsă împreună, cu promisiunea că „data viitoare va fi mai bine”.

*Pauza forțată, 2022-2025

După o lungă perioadă de activitate neîntreruptă, în 2022 echipa a fost nevoită să își suspende activitatea din motive organizatorice și financiare. Au fost trei ani de tăcere pe teren, dar nu și în sufletele celor care iubesc Mureșul Gâmbaș. Comunitatea a continuat să spere la revenire, iar foști jucători și susținători au păstrat vie ideea reînființării.

*Renașterea: noul proiect din 2025

Anul 2025 marchează începutul unei noi ere pentru Mureșul Gambaș. Un proiect ambițios a fost lansat cu scopul de a readuce echipa în prim-planul fotbalului județean și de a continua o tradiție care durează de aproape șapte decenii. Noua echipă îmbină experiența jucătorilor maturi cu entuziasmul tinerilor. Nu este doar o revenire pe teren, ci și un angajament ferm de a respecta moștenirea lăsată de înaintași. Una dintre cele mai vechi echipe din Liga 5 Alba. Astăzi, Mureșul Gambaș este recunoscută drept una dintre cele mai vechi echipe din Liga 5 din județul Alba. Povestea ei nu este doar despre fotbal, ci despre identitate, comunitate și perseverență. Este dovada vie că sportul poate uni oameni, generații și destine. Așa cum spunea Cicero, „Istoria este martorul care confirmă trecerea timpului”. Iar istoria Mureșului Gambaș nu este doar trecut – este prezent și, mai ales, viitor.

Articol și foto: Ștefan FARAGO

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI