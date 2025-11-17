Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic
Polițiștii din Simeria au oprit în trafic, în seara zilei de 16 noiembrie, o tânără șoferiță din județul Alba. Au descoperit că circula cu autorizația provizorie expirată.
Citește și: URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
Potrivit IPJ, Hunedoara, în seara zilei de 16 noiembrie 2025, polițiștii din Simeria au oprit pe DN 7 un autoturism condus de o femeie de 20 de ani, din județul Alba, care circula cu autorizația provizorie expirată.
În cauză se efectuează cercetări pentru infracțiunea de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.
Recomandări preventive
• Verificați valabilitatea permisului, a ITP-ului, asigurării RCA și a autorizației provizorii.
• Nu conduceți dacă nu dețineți permis, dacă acesta este expirat sau dacă vehiculul nu este înmatriculat.
• Efectuați reviziile și formalitățile administrative la timp pentru a evita consecințe legale și financiare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă Duminică noaptea, locuitorii orașului Cugir au primit un mesaj RO-ALERT care semnala prezența unui urs pe strada Aurel Vlaicu. Autoritățile au recomandat cetățenilor să evite zona și să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și să nu […]
Sebeș: Programul educativ ,,Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii. Ateliere tematice și vizonări de filme, printre activități
Sebeș: Programul educativ ,,Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii Timp de aproape o lună, Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” din Sebeș s-a transformat într-un spațiu plin de culoare, zâmbete și curiozitate, unde preșcolarii și elevii din clasele primare au descoperit, prin intermediul atelierelor tematice și prin vizionări de filme, universul magic al toamnei, […]
INCENDIU în Petrești: Arde acoperișul unei locuințe de pe strada Mihai Viteazul. Intervin pompierii
INCENDIU în Petrești: Arde acoperișul unei locuințe de pe strada Mihai Viteazul. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit duminică noaptea, în jurul orei 21.00, în Petrești. A luat foc acoperișul unei case de pe strada Mihai Viteazul. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în Petrești, pe strada Mihai Viteazul. Este vorba despre […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
17 Noiembrie | Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie
Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie În fiecare...
Din ce în ce mai puțini: Mai multe decese decât nașteri în România. Ce arată ultimele date transmise de Institutul Național de Statistică
Mai multe decese decât nașteri în România: Ce arată ultimele date transmise de Institutul Național de Statistică Datele publicate de...
Știrea Zilei
FOTO | Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop”
Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot...
FOTO | Povestea antrenorului care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului: Iosif Luca, 91 de ani de viață, 67 petrecuți pe teren: „Microbul îl aveam în sânge încă de mic și așa a pornit această nebunie”
Povestea antrenorului care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului: Iosif Luca, 91 de ani de viață, 67 petrecuți pe teren:...
Curier Județean
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în...
URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă Duminică noaptea, locuitorii orașului Cugir...
Politică Administrație
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical Alba mai are un deputat...
Opinii Comentarii
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...