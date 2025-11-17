Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic

Polițiștii din Simeria au oprit în trafic, în seara zilei de 16 noiembrie, o tânără șoferiță din județul Alba. Au descoperit că circula cu autorizația provizorie expirată.

Potrivit IPJ, Hunedoara, în seara zilei de 16 noiembrie 2025, polițiștii din Simeria au oprit pe DN 7 un autoturism condus de o femeie de 20 de ani, din județul Alba, care circula cu autorizația provizorie expirată.

În cauză se efectuează cercetări pentru infracțiunea de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Recomandări preventive

• Verificați valabilitatea permisului, a ITP-ului, asigurării RCA și a autorizației provizorii.

• Nu conduceți dacă nu dețineți permis, dacă acesta este expirat sau dacă vehiculul nu este înmatriculat.

• Efectuați reviziile și formalitățile administrative la timp pentru a evita consecințe legale și financiare.

