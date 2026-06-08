Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, în finala Cupei Satelor Penny la Under 13, fotbal feminin
Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra s-a calificat în finala Cupei Satelor Penny la Under 13, fotbal feminin
Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra s-a calificat în finala Cupei Satelor Penny la Under 13, fotbal feminin. Competiția se dispută la Eforie Nord, iar astăzi sunt prevăzute finalele, atât la feminin, cât și la masculin
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Echipa din Munții Apuseni, condusă de pasionatul antrenor Tiberiu Boca-Dandea a avansat în ultimul act după un parcurs remarcabil.
Formația din Alba a terminat pe prima poziție în grupă, după următoarele rezultate: 5-0 cu Liceul Teoretic Piatra (Teleorman), 5-0 cu Școala Gimnazială Stoenești (Vâlcea) și 1-1 cu Școala Gimnazială „Dr. Ilie Lazăr” Giulești (Maramureș), cu care se va duela iar în marea finală. În semifinale micuțele fotbalistele moațe s-au impus, după loviturile de departajare, cu Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” Voinești (Iași), scor 2-1 (0-0, al finele timpului regulamentar), iar echipa din Maramureș a învins, scor 2-0 Școala Gimnazială Costești (Buzău)
În perioada 5-8 iunie 2026, cele mai bune echipe de băieți și fete din mediul rural se întâlnesc în turneul final al Cupei Satelor PENNY la categoria de vârstă U13 (învățământ gimnazial), competiție organizată de Federația Română de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și susținută de PENNY. După un parcurs care a reunit mii de copii din întreaga țară, echipele calificate în faza finală vor lupta pentru trofeu și pentru titlul de campioană a ediției 2025-2026!
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