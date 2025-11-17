URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă

Duminică noaptea, locuitorii orașului Cugir au primit un mesaj RO-ALERT care semnala prezența unui urs pe strada Aurel Vlaicu. Autoritățile au recomandat cetățenilor să evite zona și să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și să nu încerce să-l hrănească sau să-l fotografieze. În mesaj se sublinia, de asemenea, protejarea animalelor din gospodării fără a pune în pericol viața proprie.

Pe rețelele de socializare și grupurile de infotrafic locale, s-a răspândit o chemare nesăbuită, în ton glumeț, de a merge să vadă ursul. În urma acesteia, aproximativ 20 de mașini s-au deplasat pe zona Râul Mic, însă ursul s-a speriat și a dispărut fără a mai fi observat.

Jandarmii au intervenit pentru a preveni incidentele și monitorizează situația, urmând să ofere un punct de vedere oficial privind prezența animalului și măsurile de siguranță.

