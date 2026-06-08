Primăria unei comune de munte din Alba se adaptează erei tehnologiei: Peste 2,5 milioane de lei pentru digitalizarea completă a administrației. Funcționar virtual, disponibil non-stop
Primăria unei comune de munte din Alba se adaptează erei tehnologiei: Peste 2,5 milioane de lei pentru digitalizarea completă a administrației. Funcționar virtual, disponibil non-stop
Șugag devine una dintre cele mai ambițioase comune din județul Alba în materie de digitalizare administrativă, după ce a obținut finanțare pentru un proiect de peste 2,58 milioane de lei, care promite să schimbe radical relația dintre cetățeni și administrația locală.
Proiectul „Dezvoltarea serviciilor de digitalizare a Primăriei Comunei Șugag” are o valoare totală de 2.582.965,13 lei, din care 2.114.332,50 lei reprezintă finanțare europeană nerambursabilă, prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027.
Implementarea este programată pentru perioada mai 2026 – mai 2029, iar investiția urmărește transformarea completă a serviciilor publice locale prin tehnologii digitale de ultimă generație.
Un funcționar virtual disponibil non-stop
Printre cele mai spectaculoase componente ale proiectului se numără implementarea unui chatbot bazat pe inteligență artificială, capabil să răspundă solicitărilor cetățenilor, să ofere informații administrative și să ghideze utilizatorii către serviciile necesare. Soluții similare sunt deja dezvoltate în alte localități din Regiunea Centru, fiind considerate un pas important spre administrația digitală modernă.
Locuitorii comunei vor putea utiliza și o aplicație mobilă dedicată, prin intermediul căreia vor transmite cereri, vor primi notificări și vor avea acces rapid la informații de interes public.
Dosarul cu șină, tot mai aproape de istorie
Proiectul prevede dezvoltarea unei platforme complete de e-guvernare, arhivă electronică, management digital al documentelor și sisteme integrate pentru administrarea activelor publice. Aceste soluții vor permite depunerea și procesarea documentelor în format electronic, reducerea birocrației și scurtarea termenelor de răspuns.
De asemenea, vor fi create mecanisme de interoperabilitate și schimb de date între diferite aplicații și registre administrative, în linie cu direcțiile europene privind digitalizarea administrației publice.
Șugagul continuă strategia de „smart village”
Investiția nu apare întâmplător. Comuna Șugag și-a asumat încă din ultimii ani o strategie de dezvoltare orientată către conceptul de „smart village”, care include servicii publice online, management electronic al documentelor și modernizarea infrastructurii administrative.
Autoritățile locale au urmărit constant atragerea de fonduri europene pentru digitalizare, iar noul proiect reprezintă cea mai amplă investiție de acest tip realizată până acum la nivelul administrației locale.
Șugagul se alătură unui val de investiții similare derulate în Regiunea Centru, unde numeroase administrații locale implementează soluții digitale bazate pe inteligență artificială, automatizare și servicii online pentru cetățeni. În județul Alba, proiecte comparabile sunt dezvoltate la Alba Iulia, Sântimbru și Blaj, toate având ca obiectiv reducerea birocrației și creșterea eficienței administrative.
Dacă implementarea va respecta calendarul anunțat, până în 2029 locuitorii din Șugag ar putea interacționa cu primăria aproape exclusiv online, prin platforme digitale, aplicații mobile și asistenți virtuali disponibili permanent.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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