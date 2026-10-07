Șoferii care ocupă locurile pentru încărcarea mașinilor electrice ar putea primi amenzi de peste 1.000 de lei. Proiect pentru modificarea Codului rutier
Șoferii care ocupă locurile pentru încărcarea mașinilor electrice ar putea primi amenzi de peste 1.000 de lei. Proiect pentru modificarea Codului rutier
Șoferii din România care ocupă locurile destinate încărcării vehiculelor electrice ar putea fi amendați, potrivit unui proiect de lege depus la Parlament. Inițiativa propune completarea Codului rutier cu o interdicție explicită privind staționarea pe aceste locuri, cu excepția mașinilor electrice și hibride plug-in aflate în proces de încărcare.
Textul proiectului introduce la art. 100 alin. (1) din Codul rutier o nouă faptă contravențională, respectiv staționarea pe locurile destinate încărcării vehiculelor electrice, și la art. 108 alin. (1) lit. b) o faptă care atrage 3 puncte de penalizare. Art. 100 alin. (1) prevede pentru faptele încadrate în această categorie sancțiuni din clasa a II-a.
Astfel, șoferii care ocupă fără drept locurile destinate încărcării vehiculelor electrice ar putea fi sancționați cu amenzi cuprinse între 865 și 1.081 de lei și 3 puncte de penalizare. Sancțiunea este prevăzută în proiectul legislativ, urmând să se aplice doar dacă inițiativa va fi adoptată de Camera Deputaților și va fi promulgată.
Ce spun inițiatorii proiectului
„Fără un mecanism de sancționare (amendă și puncte de penalizare), investițiile în stații de încărcare pot să fie descurajate, generând inclusiv frustrare în rândul posesorilor de vehicule electrice și încetinind ritmul de adoptare a mobilității sustenabile în România.
Obiectivul principal este garantarea accesului real la infrastructură, iar în lipsa unei legislații sancționatoare clare, acest lucru nu poate fi realizat.
Prin aceste modificări dorim să susținem creșterea disponibilității reale a stațiilor de încărcare și utilizarea eficientă a acesteia, încurajarea dezvoltării infrastructurii de reîncărcare, precum și stabilirea clară a organelor competente să intervină și să aplice sancțiuni într-un temei legal clar, lucru imposibil în prezent din cauza lipsei unor reglementări specifice”, precizează inițiatorii proeictului în expunerea de motive.
Proiectul de lege introduce în legislația rutieră și definiția „locului destinat încărcării vehiculelor electrice”. Acesta este definit ca un spațiu special amenajat și semnalizat corespunzător, destinat exclusiv staționării vehiculelor electrice pe durata încărcării la o stație autorizată.
Totodată, inițiativa introduce în Codul rutier o definiție pentru „vehiculul electric”, fiind vizate autovehiculele dotate cu un grup propulsor care cuprinde cel puțin un motor electric și care îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute de legislație.
Proiectul modifică și regimul sancțiunilor pentru șoferii care ocupă aceste locuri. Staționarea unui vehicul pe un loc destinat încărcării vehiculelor electrice, cu excepția vehiculelor electrice și hibride plug-in aflate în proces de încărcare, este introdusă între faptele sancționate de Codul rutier.
Peste 13.000 de puncte de încărcare
România are angajamente ferme prin PNRR pentru instalarea a peste 13.000 de puncte de încărcare până în anul 2026. Această lege este menită să asigure că indicatorul de utilizare al acestor stații va fi unul real.
„Operatorii de rețele de încărcare vor fi mai motivați să investească în România, știind că statul protejează accesul clienților la echipamentele lor, iar creșterea încrederii cetățenilor în infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice poate determina inclusiv o creștere a achiziționării unor astfel de vehicule.
Prin aceste măsuri sancționatorii, utilizatorul poate avea o certitudine mai mare că un loc de încărcare liber pe aplicație este liber și în realitate, crescând astfel accesul real la infrastructură”, mai arată autorii proiectului de lege.
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