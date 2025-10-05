Semnal de alarmă tras de Daniel David pentru salvarea educației: ,,Anul 2025, probabil cel mai periculos an pentru ţară după Revoluţia din 1989”
,,Anul 2025, probabil cel mai periculos an pentru ţară după Revoluţia din 1989”. Semnal de alarmă tras de Ministrul Educației
Un semnal de alarmă a fost lansat de către Ministrul Educației, descriind anul 2025 ca fiind ,,cel mai periculos” de după Revoluția din 1989. Daniel David a făcut apel la semnarea unui pact strategic pentru viitorul educației și cercetării în România.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorului, sărbătorită anual pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a lansat un avertisment serios: potrivit acestuia, anul 2025 ar putea fi „cel mai periculos an pentru țară după Revoluția din 1989”. Ministrul a subliniat că România se confruntă cu o perioadă critică, marcată de tensiuni politice, instabilitate economică și provocări externe.
Citește și: Daniel David, despre violența în școli: ,,Mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero”
„În România trăim acum un an dificil pentru educaţie şi pentru societatea românească în ansamblu, anul 2025 fiind probabil cel mai periculos an pentru ţară după Revoluţia din 1989. Au mai fost ani dificili pentru ţară – atât economic, cât şi politic -, dar în 2025, crizele interne politice şi economice sunt puternic combinate, pe fondul unui război la graniţă, al unor atacuri hibride asupra ţării şi al unor crize internaţionale legate de reaşezarea arhitecturii ordinii mondiale. Ştiu că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem şi nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii noastre. Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forţă a educaţiei: puterea de a transforma criza în progres şi incertitudinea în sens”, a spus Daniel David, citat de Agerpres.
În acest context tensionat, ministrul Daniel David propune semnarea unui Pact Național pentru „Deceniul Educației și Cercetării” (2026–2036). Acest document strategic vizează angajarea factorilor politici în sprijinirea dezvoltării sustenabile a celor două domenii fundamentale.
Pactul ar urma să se concentreze pe trei direcții esențiale:
- Creștere bugetară constantă: Începând cu 2026, fondurile alocate educației și cercetării ar trebui să crească anual, atât în termeni nominali, cât și în raport cu PIB-ul național.
- Unitate instituțională: Educația și cercetarea ar trebui să rămână sub aceeași autoritate centrală, pentru a stimula dezvoltarea coerentă a unei societăți bazate pe cunoaștere.
- Aliniere la standarde internaționale: Politicile implementate în aceste domenii ar trebui să reflecte cele mai bune practici ale UE și OECD. În cazul unor abateri, acestea trebuie să fie explicate și justificate public.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Comasări, schimbări în structură și în organizare și creşterea vârstei de pensionare. Ce presupune reforma MAI
Comasări, schimbări în structură și în organizare și creşterea vârstei de pensionare. Ce cuprinde reforma MAI Un ,,amplu” proces de analiză și consultare pentru reconfigurarea structurii instituției, în scopul creșterii siguranței cetățenilor a fost anunțat de către MAI. Potrivit unui comunicat al MAI, procesul de reconfigurare se va desfășura în trei etape, pe domenii și […]
Hotelurile, agențiile de turism, firmele de transport și instituțiile publice, obligate să afișeze mesaje împotriva traficului de persoane
Hotelurile, agențiile de turism, firmele de transport și instituțiile publice, obligate să afișeze mesaje împotriva traficului de persoane. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat Legea va obliga hotelurile, agențiile de turism, companiile de transport și instituțiile publice cu risc ridicat de trafic de persoane să afișeze mesaje standardizate. Aceste mesaje vor avea rolul […]
Încă 4 miliarde de euro împrumutate de Guvernul României, de la băncile străine. Economist: ,,Trebuie sume uriașe de bani pentru a plăti salariile și pensiile”
Încă 4 miliarde de euro împrumutate de Guvernul României, de la băncile străine. Economist: ,,Trebuie sume uriașe de bani pentru a plăti salariile și pensiile” Guvernul României s-a împrumutat joi seara, în 2 octombrie 2025, cu încă 4 miliarde de euro de la băncile străine, a anunțat Bloomberg. În lei, echivalentul este a 209 miliarde […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Semnal de alarmă tras de Daniel David pentru salvarea educației: ,,Anul 2025, probabil cel mai periculos an pentru ţară după Revoluţia din 1989”
,,Anul 2025, probabil cel mai periculos an pentru ţară după Revoluţia din 1989”. Semnal de alarmă tras de Ministrul Educației...
Comasări, schimbări în structură și în organizare și creşterea vârstei de pensionare. Ce presupune reforma MAI
Comasări, schimbări în structură și în organizare și creşterea vârstei de pensionare. Ce cuprinde reforma MAI Un ,,amplu” proces de...
Știrea Zilei
VIDEO | Pălării cu suflet, confecționate într-un mic atelier din Ighiu. Pentru un look chic și modern, trebuie să scoți din buzunar între 150 și 200 de lei
Pălării cu suflet, confecționate într-un mic atelier din Ighiu. Pentru un look chic și modern, trebuie să scoți din buzunar...
Cum a reușit un țepar notoriu să înșele zeci de români cu anunțuri fictive pe internet. A dat lovituri și în Alba, unde a luat 1.500 de lei avans pentru un tractor care nu exista în realitate
Cum a reușit un țepar notoriu să înșele zeci de români cu anunțuri fictive pe internet. A dat lovituri și...
Curier Județean
FOTO | Elevii de la Colegiul „Titu Maiorescu” din Aiud au participat la o acțiune de caritate la adăpostul de animale din oraș: ,,Speranță și iubire celor care nu pot vorbi”
FOTO | Elevii de la Colegiul „Titu Maiorescu” din Aiud au participat la o acțiune de caritate la adăpostul de...
Circulația rutieră rămâne ÎNCHISĂ pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului. Care este motivul
Circulația rutieră rămâne ÎNCHISĂ pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului Circulația rutieră rămâne închisă pe DN 67C...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod La...
5 octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei sărbătorită în întreaga lume
5 octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei sărbătorită în întreaga lume În fiecare an, la 5 octombrie, este sărbătorită Ziua...