Daniel David, despre violența în școli: ,,Mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero”
Ministerul Educației reafirmă că aplică o politică de toleranță zero față de orice formă de violență în școli.
Ministrul Daniel David subliniază că, deși la nivel social se constată o creștere a actelor de violență în diferite forme, acest fenomen nu poate fi acceptat în mediul educațional, unde trebuie menținut un standard ferm de respingere a unor astfel de comportamente.
,,Ministerul Educaţiei şi Cercetării monitorizează (prin proceduri interne) cazurile de violenţă (în diverse forme) din sistemul de educaţie-cercetare, unele semnalate şi public, şi îşi reafirmă politica de toleranţă zero pentru astfel de fapte”, se arată într-un comunicat de presă transmis de minister.
Conform sursei menționate, există proceduri clare care pot și trebuie aplicate pentru a preveni și gestiona asemenea fapte inacceptabile în sistemul de educație și cercetare, contribuind astfel la creșterea siguranței și bunăstării celor implicați.
De asemenea, ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a introdus posibilitatea depunerii de sesizări, inclusiv în mod anonim, pentru a sprijini prevenirea, identificarea și sancționarea unor astfel de comportamente.
,,Faptul că asistăm la o recrudescenţă a violenţei, în forme diverse, la nivel social nu înseamnă că acest lucru trebuie tolerat în mediul educaţional, dimpotrivă, mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero pentru astfel de fapte şi, mai mult, trebuie să facă eforturi să fie mereu un model de conduită decentă între oameni (comportament, limbaj etc.), care să influenţeze apoi pozitiv interacţiunile sociale”, a afirmat Daniel David.
