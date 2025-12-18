Rămâi conectat

Semifinalele Cupei Județene: ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Răhău – Voința Beldiu

acum 2 ore

Semifinalele Cupei Județene: ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Răhău – Voința Beldiu, meciuri programate în iunie 2026

Semifinalele Cupei Județene, competiție nouă organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, sunt ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Răhău – Voința Beldiu, tragerea la sorți având loc la sediul Asociației Județene de Fotbal Alba

În semifinalele Cupei Județene (competiție dedicate combatantelor din Liga 4 și Liga 5) au acces Viitorul Răhău, Voința Beldiu, Mureșul Gâmbaș și ACS Crăciunel.

Programul este următorul: duminică, 7 iunie – semifinale. Finala este prevăzută în cuplaj cu finala Cupei României, faza județeană, în 13/14 iunie

La sediul Asociației Județene de Fotbal Alba s-au mai stabilit și datele de disputare ale returului: *SuperLiga AJF se reia în 7 martie 2026 – Nu se joacă de Paști (ultima etapă 6 iunie 2026); *Liga 4 se reia în 14-15 martie 2026 – Nu se joacă de Paști (ultima etapă 30-31 mai 2026); *Liga 5 se reia în 29 martie 2026. Nu se joacă de Paști (ultima etapă 31 mai 2026);

