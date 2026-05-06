Sport

FOTO: Corvinul Hunedoara, promovare pe prima scenă după 34 de ani! Printre protagoniști, Fl. Ilie, Bradu, Crăciun și Kilyen, reprezentanții Albei

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Corvinul Hunedoara, promovare pe prima scenă după 34 de ani! Sărbătoare lângă furnale! Printre protagoniști, Florin Ilie, Antonio Bradu, Cătălin Crăciun și Szabolcs Kilyen, reprezentanții Albei

Corvinul Hunedoara petrece, iar orașul de lângă furnale se bucură iar de aerul elitei. Promovarea în SuperLigă a venit acasă, în fața unui stadion plin, după derby-ul cu FC Voluntari, adjudecat cu scorul de 2-0 (2-0), goluri P. Albino (22) și Goodlad (25), cu două etape înaintea încheierii sezonului.

Florin Ilie a bifat toate minutele în distribuția „alb-albaștrilor”. Bradu a ajuns la meciul 150 pentru Hunedoara, bornă atinsă și de Neacșa sau Pârvulescu, cei 3 fiind celebrați înaintea startului. Szabolcs Kilyen a rămas pe banca de rezerve, la fel ca Antonio Bradu.

Citește și: FOTO: Corvinul Hunedoara câștigă Cupa României după o finală dramatică! Trofeu pentru istorie, cu jucători din Alba!!!

Corvinul a sărbătorit promovarea în fața suporterilor, pe Stadionul „Michael Klein”, după jocul cu FC Voluntari

Din efectivul „corbilor”, pregătiți de 5 ani de antrenorul Florin Maxim, și el cu trecut ca jucător la Unirea Alba Iulia, fac parte și fotbaliști originari din județ, sau care au activat recent la cluburi din Alba.

Albaiulianul Florin Ilie (33 de ani), a jucat sezonul trecut în Liga 3, la CSM Unirea Alba Iulia, echipa din orașul natal, inclusiv în barajul ratat de promovare cu CSM Rm. Vâlcea, iar în vară fundașul central a plecat la Corvinul.

Zlătneanul Antonio Bradu (24 de ani) este în „alb-albastru” tot de 5 ani, mijlocașul fiind părtaș la marile realizări ale clubului: cucerirea Cupei României (2024), disputarea Supercupei României, prezente în Europa League și Conference League

Szabolcs Kilyen (28 ani), apărătorul lateral dreapta a ajuns la Hunedoara tot în vara trecută, după 3 sezoane petrecute la divizionara terță CS Universitar Alba Iulia, al cărei căpitan de echipă a fost.

Până la mijlocul anului trecut responsabil mass media și analist la gruparea de Liga 3 din Cetatea Marii Uniri, albaiulianul Cătălin Crăciun, analist video, s-a alăturat Corvinului în a doua parte a anului trecut, imediat după ce a plecat de la CSM Unirea, pentru a colabora cu Florin Maxim, care-l aprecia din perioada CSȘ Șelimbăr. Din iarnă el îndeplinește un rol similar și la prim-divizionara sibiană AFC Hermannstadt.

PS… Modelul fotbalistic „Hunedoara” rămâne unul de invidiat pe „Cetate”, la Alba Iulia, în căutarea gloriei de altădată!

Foto: Corvinul Hunedoara

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

9 mai 2026 | Alba Iulia, capitala înotului universitar: Peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, în competiție în Cetatea Marii Uniri

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

6 mai 2026

De

Alba Iulia, capitala înotului universitar: Peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, în competiție în Cetatea Marii Uniri Alba Iulia devine capitala notului universitar în acest weekend. Campionatul Național Universitar de Înot aduce în Orașul Marii Uniri peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, care […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Andrei Rațiu, ales ,,tricolorul lunii aprilie” 2026. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri pentru prestațiile de la Rayo Vallecano

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 ore

în

6 mai 2026

De

Andrei Rațiu, ales ,,tricolorul lunii aprilie” 2026. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri pentru prestațiile de la Rayo Vallecano Fotbalistul originar din județul Alba, Andrei Rațiu a fost desemnat „Tricolorul lunii aprilie”, în urma votului suporterilor în aplicația Tricolorii, potrivit Federației Române de Fotbal.  Fundașul naționalei a primit cele mai multe voturi […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Trandafir „Joe” Croitoru, un om care a trăit fiecare capitol al Unirii Alba Iulia, în zi aniversară, dar și la final de carieră! Lovitură de începere sâmbătă, pe „Cetate”!

Unirea Ziarul

Publicat

acum 12 ore

în

6 mai 2026

De

Trandafir „Joe” Croitoru, un om care a trăit fiecare capitol al Unirii Alba Iulia, în zi aniversară, dar și la final de carieră. Acesta va da lovitura de începere sâmbătă, 9 mai, pe „Cetate”, la meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și SCM Zalău, la ora 18.00! Trandafir „Joe” Croitoru, magazionerul echipei de fotbal de […]

Citește mai mult