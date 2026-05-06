FOTO: Corvinul Hunedoara, promovare pe prima scenă după 34 de ani! Printre protagoniști, Fl. Ilie, Bradu, Crăciun și Kilyen, reprezentanții Albei

Corvinul Hunedoara, promovare pe prima scenă după 34 de ani! Sărbătoare lângă furnale! Printre protagoniști, Florin Ilie, Antonio Bradu, Cătălin Crăciun și Szabolcs Kilyen, reprezentanții Albei

Corvinul Hunedoara petrece, iar orașul de lângă furnale se bucură iar de aerul elitei. Promovarea în SuperLigă a venit acasă, în fața unui stadion plin, după derby-ul cu FC Voluntari, adjudecat cu scorul de 2-0 (2-0), goluri P. Albino (22) și Goodlad (25), cu două etape înaintea încheierii sezonului.

Florin Ilie a bifat toate minutele în distribuția „alb-albaștrilor”. Bradu a ajuns la meciul 150 pentru Hunedoara, bornă atinsă și de Neacșa sau Pârvulescu, cei 3 fiind celebrați înaintea startului. Szabolcs Kilyen a rămas pe banca de rezerve, la fel ca Antonio Bradu.

Corvinul a sărbătorit promovarea în fața suporterilor, pe Stadionul „Michael Klein”, după jocul cu FC Voluntari

Din efectivul „corbilor”, pregătiți de 5 ani de antrenorul Florin Maxim, și el cu trecut ca jucător la Unirea Alba Iulia, fac parte și fotbaliști originari din județ, sau care au activat recent la cluburi din Alba.

Albaiulianul Florin Ilie (33 de ani), a jucat sezonul trecut în Liga 3, la CSM Unirea Alba Iulia, echipa din orașul natal, inclusiv în barajul ratat de promovare cu CSM Rm. Vâlcea, iar în vară fundașul central a plecat la Corvinul.

Zlătneanul Antonio Bradu (24 de ani) este în „alb-albastru” tot de 5 ani, mijlocașul fiind părtaș la marile realizări ale clubului: cucerirea Cupei României (2024), disputarea Supercupei României, prezente în Europa League și Conference League

Szabolcs Kilyen (28 ani), apărătorul lateral dreapta a ajuns la Hunedoara tot în vara trecută, după 3 sezoane petrecute la divizionara terță CS Universitar Alba Iulia, al cărei căpitan de echipă a fost.

Până la mijlocul anului trecut responsabil mass media și analist la gruparea de Liga 3 din Cetatea Marii Uniri, albaiulianul Cătălin Crăciun, analist video, s-a alăturat Corvinului în a doua parte a anului trecut, imediat după ce a plecat de la CSM Unirea, pentru a colabora cu Florin Maxim, care-l aprecia din perioada CSȘ Șelimbăr. Din iarnă el îndeplinește un rol similar și la prim-divizionara sibiană AFC Hermannstadt.

PS… Modelul fotbalistic „Hunedoara” rămâne unul de invidiat pe „Cetate”, la Alba Iulia, în căutarea gloriei de altădată!

Foto: Corvinul Hunedoara

