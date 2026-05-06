Un tânăr de 18 ani va fi judecat pentru omor, la Tribunalul Alba: În același dosar mama tânărului va fi judecată pentru violență în familie
Dosarul în care un tânăr de 18 ani va fi judecat pentru omor, iar o femeie de 36 de ani, mama tânărului, va fi judecată pentru violență în familie, a intrat, marți, 5 mai 2026, în stadiul de măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară la Tribunalul Alba.
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, în 14 aprilie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale faţă de tânărul de 18 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de omor, prevăzută de art. 188 alin. 1 C.pen. şi faţă de femeia în vârstă de 36 de ani, pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie, prevăzută de art. 199
alin. 1 C.pen. raportat la art. 193 alin. 2/1 lit. d C.pen.
„În fapt, s-a reţinut că, în noaptea de 12/13.04.2026, aflându-se la locuinţa din localitatea Cenade, jud. Alba, împreună cu membrii familiei şi alte persoane, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în timpul unei altercaţii cu soţul său, inculpata l-a lovit pe acesta cu un obiect contondent în zona feţei, producându-i leziuni traumatice. Victima, în vârstă de 47 de ani, a intervenit pentru a aplana conflictul dintre cei doi soţi, împrejurare în care, fiul acestora, în vârstă de 18 ani, i-a aplicat victimei o lovitură cu un cuţit de bucătărie în zona hemitoracelui stâng, cauzându-i decesul.
Procurorul a dispus luarea măsurii preventive a reţinerii faţă de cei doi inculpaţi, iar la data de 14.04.2026, a propus luarea măsurii arestului preventiv faţă de inculpatul cercetat pentru comiterea infracţiunii de omor. La aceeaşi dată, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Alba a dispus arestarea preventivă a acestuia pe o durată de 30 de zile.
Faţă de inculpată, procurorul a luat măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.
Investigaţiile au fost efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul I.P.J. Alba – Serviciul de Investigaţii Criminale şi Serviciul Criminalistic, Poliţiei Municipiului Blaj – Secţia 5 Poliţie Rurală Blaj.
Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, sub nicio formă, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, în 14 aprilie 2026, într-un comunicat de presă.
