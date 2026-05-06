Viorica Dăncilă, premiată în cadrul Galei „Femei de Succes” 2026: Ce premiu a primit fostul premier al României

Viorica Dăncilă, care a ocupat funcția de cel de-al 67-lea prim-ministru al României, în intervalul 29 ianuarie 2018 – 4 noiembrie 2019, a primit Premiul Publicului, în cadrul Galei Internaționale „Femei de Succes” 2026.

Ea a scris, într-o postare pe pagina sa de socializare, că distincția primită este o recunoaștere a activității desfășurate în politică și administrație, dar și o responsabilitate de a continua să servească ,,interesele României”.

Mesajul publicat de Viorica Dăncilă după ce a primit Premiul Publicului, în cadrul Galei Internaționale „Femei de Succes” 2026:

,,Pentru mine, această distincție nu este doar o recunoaștere a activității desfășurate în politică și administrație, ci înseamnă responsabilitatea de a continua să servesc cu seriozitate și devotament interesele României.

Cred că țara noastră are nevoie de echilibru, profesionalism și respect pentru cetățeni, valori care mi-au ghidat întotdeauna parcursul public.

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături și care cred în România și în potențialul ei. Voi rămâne implicată, cu aceeași determinare, în proiecte care contribuie la dezvoltarea și reprezentarea demnă a țării noastre”, a scris Viorica Dăncilă pe pagina sa personală de Facebook.

Vasilica-Viorica Dăncilă a fost cel de-al 67-lea prim-ministru al României, ocupând poziţia în intervalul 29 ianuarie 2018 – 4 noiembrie 2019. Este prima femeie din istoria României care a deţinut această funcţie.

În 2021 a primit o funcţie în cadrul BNR, de la guvernatorul Mugur Isărescu.

În aprilie 2024, Dăncilă a fost aleasă preşedintele Partidului „Naţiune Oameni Împreună – Noi”, la primul congres al acestei formaţiuni politice, la circa o lună după ce şi-a anunţat plecarea din PSD şi revenirea în politică, cu un nou partid.

Potrivit unui articol postat chiar pe site-ul Casei Româno-Chineze, trofeul „Femeia de Succes a Anului 2026” i-a fost acordat în urma evaluării realizate de juriu, presă și public, pe baza unor criterii precum parcursul educațional, cariera, popularitatea, implicarea socială și realizările profesionale, scrie investigatoria.ro.

