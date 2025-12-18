S-au stabilit optimile de finală ale Cupei României, faza județeană! Vezi programul returului pentru SuperLiga, Liga 4 și Liga 5

S-a stabilit programul optimilor de finală ale Cupei României, faza județeană, meciuri care se vor disputa în 1 martie 2026, în deschiderea sezonului oficial

La sediul Asociației Județene de Fotbal Alba s-au mai stabilit și datele de disputare ale returului: *SuperLiga AJF se reia în 7 martie 2026 – Nu se joacă de Paști (ultima etapă 6 iunie 2026); *Liga 4 se reia în 14-15 martie 2026 – Nu se joacă de Paști (ultima etapă 30-31 mai 2026); *Liga 5 se reia în 29 martie 2026. Nu se joacă de Paști (ultima etapă 31 mai 2026);

Cele mai interesante meciuri se anunță cele de la Vințu de Jos, Cergău și Zlatna.

Programul optimilor de finală este următorul: ACS Oiejdea – Industria Galda de Jos, VCS Vințu de Jos – Performanța Ighiu, Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Viitorul Vama Seacă, Sportul Câmpeni – Inter Unirea, Nicolae Linca Cergău – Viitorul Sântimbru, CS Zlatna – CS Ocna Mureș, Academia Șona – Spicul Daia Română, AFC Micești – Fortuna Lunca Mureșului

În optimile de finală ale Cupei României s-au calificat 3 echipe din Liga 4 (Academia Șona, Nicolae Linca Cergău și VCG Vințu de Jos – în fapt primele 3 clasate), cărora li se alătură cele 13 formații din SuperLiga AJF.

