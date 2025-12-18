S-au stabilit optimile de finală ale Cupei României, faza județeană! Vezi programul returului pentru SuperLiga, Liga 4 și Liga 5
S-a stabilit programul optimilor de finală ale Cupei României, faza județeană, meciuri care se vor disputa în 1 martie 2026, în deschiderea sezonului oficial
La sediul Asociației Județene de Fotbal Alba s-au mai stabilit și datele de disputare ale returului: *SuperLiga AJF se reia în 7 martie 2026 – Nu se joacă de Paști (ultima etapă 6 iunie 2026); *Liga 4 se reia în 14-15 martie 2026 – Nu se joacă de Paști (ultima etapă 30-31 mai 2026); *Liga 5 se reia în 29 martie 2026. Nu se joacă de Paști (ultima etapă 31 mai 2026);
Citește și: FOTO: Arbitrul asistent Alexandru Vodă, debut în Europa League! Seară specială pentru fotbalul din Alba
Cele mai interesante meciuri se anunță cele de la Vințu de Jos, Cergău și Zlatna.
Programul optimilor de finală este următorul: ACS Oiejdea – Industria Galda de Jos, VCS Vințu de Jos – Performanța Ighiu, Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Viitorul Vama Seacă, Sportul Câmpeni – Inter Unirea, Nicolae Linca Cergău – Viitorul Sântimbru, CS Zlatna – CS Ocna Mureș, Academia Șona – Spicul Daia Română, AFC Micești – Fortuna Lunca Mureșului
În optimile de finală ale Cupei României s-au calificat 3 echipe din Liga 4 (Academia Șona, Nicolae Linca Cergău și VCG Vințu de Jos – în fapt primele 3 clasate), cărora li se alătură cele 13 formații din SuperLiga AJF.
