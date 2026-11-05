Prezența unui urs, semnalată în Cugir, pe strada Simion Bărnuțiu: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui urs, semnalată în Cugir, pe strada Simion Bărnuțiu: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui urs a fost semnalată joi noaptea, în jurul orei 21.50, în orașul Cugir, pe strada Simion Bărnuțiu. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă.
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La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate.
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