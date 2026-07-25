Foto | 24 de ore de alergare pentru copiii cu autism: Doi tineri din Alba fac apel la solidaritate / „Împreună putem schimba viața unor copii”
24 de ore de alergare pentru copiii cu autism: Doi tineri din Alba fac apel la solidaritate / „Împreună putem schimba viața unor copii”
Camelia Rotar și Denis-Ștefan Dan sunt doi dintre tinerii din Alba care vor participa la ediția 2026 a evenimentul sportiv cu scop caritabil „Autism24H”.
În fiecare zi, există părinți care duc cea mai grea cursă din viața lor. Nu există linie de sosire, nu există pauze și nici medalii. Există doar speranța că, într-o zi, copilul lor va spune primul „te iubesc”, va putea comunica mai ușor sau va face un pas înainte spre o viață mai independentă.
Pentru mii de familii care au un copil diagnosticat cu tulburare din spectrul autist, aceste lucruri aparent simple sunt victorii uriașe.
Din acest motiv, în perioada 12–13 septembrie 2026, la Mamaia, va avea loc o nouă ediție a evenimentul caritabil Autism 24H, o cursă de 24 de ore în care participanții aleargă pentru a strânge fonduri destinate proiectelor dedicate copiilor și tinerilor cu autism. Evenimentul este organizat de Asociația Centrul de Autism Marea Neagră și îmbină sportul cu strângerea de fonduri pentru cauze sociale.
„Știu că 24 de ore de alergare vor fi o provocare. Dar provocarea mea durează o zi. Pentru copiii cu autism și pentru familiile lor, provocările sunt în fiecare zi. Tocmai de aceea alerg”, spune Denis-Ștefan Dan.
„Sunt doar o alergătoare. Dar împreună putem schimba viața unor copii”, spune, la rândul său, Camelia Rotar.
Scopul Cameliei și al lui Denis-Ștefan, dar și al celorlalți participanți la Autism24H 2026, este să convingă cât mai mulți oameni că fiecare donație, indiferent de valoare, poate contribui la finanțarea unor proiecte care oferă copiilor acces la terapii și resurse esențiale pentru dezvoltarea lor.
„Poate că 10, 20 sau 50 de lei nu schimbă viața celui care îi donează. Dar, alături de alte sute de gesturi asemănătoare, pot schimba viața unui copil. Solidaritatea nu înseamnă întotdeauna gesturi spectaculoase. Înseamnă să alegi să ajuți atunci când ai ocazia”, este mesajul cu puternic impact emoțional transmis de cei doi tineri din Alba.
Camelia Rotar și Denis-Ștefan Dan pot fi susținuți în cursa Autism 24H contribuind la cauza comună accesând paginile lor de donații AICI și AICI.
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