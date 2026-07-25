Informații noi despre starea de sănătate a băiatului rănit grav în accidentul cu trotineta electrică din Aiud. Cum se simte după ce a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Starea de sănătate a minorului de 15 ani, rănit grav în urma unui accident cu o trotinetă electrică, s-a îmbunătățit, după ce acesta, în timp ce se deplasa pe strada Bethlen Gabor din municipiul Aiud, pe un sector de drum în pantă, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă.

Starea de sănătate s-a îmbunătățit, transmite IPJ Alba

Inspectoratul de Poliție Județean Alba informează că starea de sănătate a minorului de 15 ani, transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, este favorabilă.

Potrivit informațiilor comunicate de familie, minorul este conștient și a vorbit cu familia sa. Ne bucurăm că starea acestuia s-a îmbunătățit, transmite IPJ Alba.

Cum s-a întâmplat accidentul

Reamintim că, la data de 23 iulie 2026, în jurul orei 21.18, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Bethlen Gabor din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că doi minori, în vârstă de 14, respectiv 15 ani, din municipiul Aiud, în timp ce se deplasau pe o trotinetă electrică, pe strada Bethlen Gabor din municipiul Aiud, pe un sector de drum în pantă, s-ar fi dezechilibrat și au căzut pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier, minorii au suferit leziuni corporale, fiind transportați la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul trotinetei, în vârstă de 15 ani, a suferit leziuni corporale grave și a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.