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Permis suspendat pentru amenzile rutiere neplătite: Regula va intra în vigoare în curând

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Permis suspendat pentru amenzile rutiere neplătite: Regula va intra în vigoare în curând 

Șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea permisului de conducere, potrivit unui nou mecanism care va intra în vigoare peste o lună. Perioada de suspendare va fi stabilită în funcție de valoarea restanței, fiind aplicată câte o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați.

Procedura a fost introdusă prin OUG 7/2026, iar normele de aplicare au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului 530/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 9 iulie. Hotărârea prevede explicit că noile reguli intră în vigoare pe 25 august, potrivit Mediafax.

Șoferul are la dispoziție 90 de zile de la data la care procesul-verbal de contravenție i-a fost înmânat sau comunicat pentru a achita suma datorată.

Dacă amenda nu este plătită integral în acest interval, organul fiscal local stabilește durata suspendării proporțional cu suma rămasă neachitată. Fracțiile mai mici de 50 de lei nu sunt luate în calcul, mai notează sursa citată.

De exemplu:

  • pentru o datorie de 500 de lei, suspendarea va fi de 10 zile;
  • pentru 750 de lei neachitați, suspendarea va fi de 15 zile;
  • pentru o amendă restantă de 1.500 de lei, dreptul de a conduce va fi suspendat timp de 30 de zile.
  • Eventualele plăți parțiale efectuate înainte de expirarea celor 90 de zile sunt scăzute din suma pe baza căreia se calculează suspendarea.

Înaintea suspendării, organul fiscal local trebuie să emită o somație de plată.

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