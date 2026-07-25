Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene. Persoanele care pot primi până la 1.500 de euro pe lună

Comisia Europeană a dat startul înscrierilor pentru programul Blue Book, unul dintre cele mai competitive stagii de practică plătite din cadrul instituției.

Ediția din acest an aduce o premieră importantă: pot candida și absolvenții de învățământ profesional și tehnic, iar cei selectați vor beneficia de o indemnizație de aproximativ 1.572 de euro pe lună pentru un stagiu de cinci luni desfășurat la Bruxelles sau Luxemburg.

„Programul Blue Book le oferă tinerilor posibilitatea de a lucra timp de cinci luni în serviciile Comisiei Europene, în agenţii şi în alte organisme europene din Bruxelles şi Luxemburg. În premieră, la această sesiune pot aplica şi absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic, nu doar absolvenţii de studii universitare. Puteţi alege un singur tip de stagiu: stagiu administrativ pentru absolvenţi de studii universitare; stagiu administrativ pentru absolvenţi de învăţământ profesional şi tehnic; stagiu în cadrul Direcţiei Generale Traduceri”, a scris comisarul european.

Începând cu sesiunea din martie 2027, până la o sută de locuri vor fi dedicate tinerilor cu pregătire practică, potrivit Agerpres.

Potrivit vicepreşedintei executive, pentru stagiul destinat absolvenţilor de studii universitare doritorii trebuie: să aibă o diplomă obţinută după cel puţin trei ani de studii; să cunoască foarte bine engleza, franceza sau germana; să cunoască cel puţin încă o limbă oficială a Uniunii Europene; să nu fi lucrat sau efectuat anterior un stagiu mai lung de şase săptămâni într-o instituţie sau agenţie europeană.

Stagiul este plătit şi se va desfăşura în perioada 1 martie – 31 iulie 2027.

Indemnizaţia diferă în funcţie de locul repartizării. Pentru Bruxelles, indemnizaţia lunară de bază este de aproximativ 1.572 de euro.

Înscrierile sunt deschise până la 4 septembrie 2026, ora 10:00, ora Bruxelles-ului.