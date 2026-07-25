Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene. Persoanele care pot primi până la 1.500 de euro pe lună
Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene. Persoanele care pot primi până la 1.500 de euro pe lună
Comisia Europeană a dat startul înscrierilor pentru programul Blue Book, unul dintre cele mai competitive stagii de practică plătite din cadrul instituției.
Ediția din acest an aduce o premieră importantă: pot candida și absolvenții de învățământ profesional și tehnic, iar cei selectați vor beneficia de o indemnizație de aproximativ 1.572 de euro pe lună pentru un stagiu de cinci luni desfășurat la Bruxelles sau Luxemburg.
„Programul Blue Book le oferă tinerilor posibilitatea de a lucra timp de cinci luni în serviciile Comisiei Europene, în agenţii şi în alte organisme europene din Bruxelles şi Luxemburg. În premieră, la această sesiune pot aplica şi absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic, nu doar absolvenţii de studii universitare. Puteţi alege un singur tip de stagiu: stagiu administrativ pentru absolvenţi de studii universitare; stagiu administrativ pentru absolvenţi de învăţământ profesional şi tehnic; stagiu în cadrul Direcţiei Generale Traduceri”, a scris comisarul european.
Începând cu sesiunea din martie 2027, până la o sută de locuri vor fi dedicate tinerilor cu pregătire practică, potrivit Agerpres.
Potrivit vicepreşedintei executive, pentru stagiul destinat absolvenţilor de studii universitare doritorii trebuie: să aibă o diplomă obţinută după cel puţin trei ani de studii; să cunoască foarte bine engleza, franceza sau germana; să cunoască cel puţin încă o limbă oficială a Uniunii Europene; să nu fi lucrat sau efectuat anterior un stagiu mai lung de şase săptămâni într-o instituţie sau agenţie europeană.
Stagiul este plătit şi se va desfăşura în perioada 1 martie – 31 iulie 2027.
Indemnizaţia diferă în funcţie de locul repartizării. Pentru Bruxelles, indemnizaţia lunară de bază este de aproximativ 1.572 de euro.
Înscrierile sunt deschise până la 4 septembrie 2026, ora 10:00, ora Bruxelles-ului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Alertă alimentară în magazinele Penny: Două sortimente de semințe, retrase de pe rafturi. Motivul
Alertă alimentară în magazinele Penny: Două sortimente de semințe, retrase de pe rafturi. Motivul Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de la comercializare a două sortimente de semințe marca WELLGOOD, vândute în magazinele Penny, după ce analizele au indicat depășirea nivelului maxim admis de acid cianhidric. Potrivit instituției, măsura […]
Care sunt gradele din Poliția Română 2026: De la agent la chestor general. Cum funcționează ierarhia din structurile MAI
Care sunt gradele din Poliția Română 2026: De la agent la chestor general. Cum funcționează ierarhia din structurile MAI Poliția Română este organizată pe o structură ierarhică bine definită, iar gradele profesionale reflectă nivelul de responsabilitate, experiența și funcția ocupată de fiecare polițist. Sistemul este împărțit în două mari categorii: corpul agenților de poliție și […]
E jale! Aproape 4.000 de firme și PFA au intrat în insolvență în prima jumătate a acestui an
E jale! Aproape 4.000 de firme și PFA au intrat în insolvență în prima jumătate a acestui an În primele șase luni din acest an un număr de 3.855 de societăți comerciale și PFA-uri au intrat în insolvență, în creștere cu 12,36% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 3.431 de insolvențe, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene. Persoanele care pot primi până la 1.500 de euro pe lună
Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene. Persoanele care pot primi până la 1.500 de euro...
Alertă alimentară în magazinele Penny: Două sortimente de semințe, retrase de pe rafturi. Motivul
Alertă alimentară în magazinele Penny: Două sortimente de semințe, retrase de pe rafturi. Motivul Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru...
Știrea Zilei
Informații noi despre starea de sănătate a băiatului rănit grav în accidentul cu trotineta electrică din Aiud. Cum se simte după ce a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Informații noi despre starea de sănătate a băiatului rănit grav în accidentul cu trotineta electrică din Aiud. Cum se simte...
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția de șantier în vederea modernizării unei străzi din zonă
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția...
Curier Județean
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce Pe ordinea de...
Foto | Noua autobază, „Centru de Mobilitate Urbană”, în zona șoselei de centură a municipiului Alba Iulia: Planul Urbanistic de Detaliu, pe masa aleșilor locali
Noua autobază, „Centru de Mobilitate Urbană”, în zona șoselei de centură a municipiului Alba Iulia: Planul Urbanistic de Detaliu, pe...
Politică Administrație
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...