Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), campioană națională la seniori și calificare la Europene!
Atleta Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), campioană națională la seniori și calificare la Europene!
Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) a cucerit titlul național în proba de 3000 metri obstacole, la senioare, și implicit a realizat calificarea la Europenele de Seniori (Birmingham, 10-16 august).
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La Craiova, sportiva pregătită de Cristina Man a cucerit aurul și în același timp și-a asigurat prezența la competiția majoră de atletism.
Mihaela Maria Blaga a terminat pe prima poziție, cu timpul 9:59.44, fiind urmată de Adela Dumitrescu (Gloria Buzău) – timpul 10:18.35 (PB) și Anita Zaro (CSM Craiova) – rezultatul 10:31.50.
La competiția de la Craiova concurează, duminică, Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) și David Cozma (CSU Alba Iulia), în probele de 800 metri. De altfel, Lenuța Constantin va participa la Mondialele Under 20 de la Oregon (5-9 august).
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