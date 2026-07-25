Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: De ce este necesară reluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 30 iulie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se regăsește și un proiect de hotărâre privind eluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL, noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia.

„Urmare a finalizării etapei de evaluare a și a aplicării grilei de evaluare aprobate în cadrul procedurii de selecție de către Comisia de selecție și nominalizare, candidaturile depuse nu au fost incluse pe lista scurtă, motiv pentru care comisia propune, prin adresa nr. 88671/21.07.2026 reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de administrator al societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL.

Conform prevederilor art. 29(1) din OUG 109/2001 în cazul în care niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procedura de selecţie se va relua în termen de maximum 10 zile”, se precizează în raportul de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre.

Companie înființată pentru internalizarea transportului public

Municipiul Alba Iulia a făcut un pas important în direcția reorganizării transportului public local prin înființarea societății Alba Iulia Transport Local SRL, companie aflată în subordinea administrației locale. Decizia a fost adoptată de Consiliul Local la sfârșitul anului 2025, în contextul intenției Primăriei de a gestiona direct serviciul de transport public

Potrivit documentelor prezentate în Consiliul Local și informațiilor publicate de ziarulunirea.ro, societatea a fost constituită pentru a permite delegarea directă a serviciului de transport, în conformitate cu legislația privind serviciile comunitare de utilități publice. Compania a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului în 18 decembrie 2025, dobândind personalitate juridică.

Etapele de operaționalizare

După înființare, administrația locală a trecut la etapa de organizare a noii societăți. În primele luni ale anului 2026, Consiliul Local a inițiat procedura de selecție și nominalizare a administratorilor, fiind aprobate documentele necesare pentru constituirea conducerii companiei.

Procesul reprezintă una dintre etapele obligatorii pentru ca societatea să devină complet funcțională și să poată prelua, în viitor, administrarea transportului public din municipiu.

Contextul înființării

Apariția Alba Iulia Transport Local SRL are loc pe fondul relațiilor tensionate dintre Primăria Alba Iulia și operatorul existent, STP Alba Iulia. La momentul lansării proiectului, administrația locală și operatorul se aflau într-un conflict privind finanțarea serviciului, situație care a generat întârzieri în plata obligațiilor financiare, dificultăți pentru compania de transport și nemulțumiri în rândul călătorilor.

Obiectivul administrației locale

Potrivit reprezentanților administrației locale, noua societate este parte a strategiei de internalizare a serviciului de transport public, care presupune administrarea acestuia printr-un operator aflat în proprietatea municipalității.

Planurile vizează utilizarea flotei de autobuze electrice achiziționate prin proiecte europene, dezvoltarea infrastructurii specifice și reorganizarea serviciului astfel încât transportul public să fie gestionat direct de autoritatea locală.

Legătura cu criza transportului public

În vara anului 2026, pe fondul conflictului dintre Primărie și STP Alba Iulia, existența Alba Iulia Transport Local SRL a fost invocată în contextul soluțiilor analizate pentru asigurarea continuității transportului public. Primarul Gabriel Pleșa declara că administrația are în vedere inclusiv varianta desemnării unui alt operator pentru o perioadă limitată, dacă situația o va impune, în paralel cu pregătirea viitorului operator municipal.

Perspective

Conform planificării prezentate de administrația locală, anul 2026 este destinat organizării și operaționalizării societății, iar obiectivul este ca Alba Iulia Transport Local SRL să devină operatorul municipal care va administra serviciul de transport public în anii următori, după finalizarea etapelor administrative și de organizare.