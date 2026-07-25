Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: De ce este necesară reluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: De ce este necesară reluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 30 iulie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se regăsește și un proiect de hotărâre privind eluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL, noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia.
„Urmare a finalizării etapei de evaluare a și a aplicării grilei de evaluare aprobate în cadrul procedurii de selecție de către Comisia de selecție și nominalizare, candidaturile depuse nu au fost incluse pe lista scurtă, motiv pentru care comisia propune, prin adresa nr. 88671/21.07.2026 reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de administrator al societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL.
Conform prevederilor art. 29(1) din OUG 109/2001 în cazul în care niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procedura de selecţie se va relua în termen de maximum 10 zile”, se precizează în raportul de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre.
Companie înființată pentru internalizarea transportului public
Municipiul Alba Iulia a făcut un pas important în direcția reorganizării transportului public local prin înființarea societății Alba Iulia Transport Local SRL, companie aflată în subordinea administrației locale. Decizia a fost adoptată de Consiliul Local la sfârșitul anului 2025, în contextul intenției Primăriei de a gestiona direct serviciul de transport public
Potrivit documentelor prezentate în Consiliul Local și informațiilor publicate de ziarulunirea.ro, societatea a fost constituită pentru a permite delegarea directă a serviciului de transport, în conformitate cu legislația privind serviciile comunitare de utilități publice. Compania a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului în 18 decembrie 2025, dobândind personalitate juridică.
Etapele de operaționalizare
După înființare, administrația locală a trecut la etapa de organizare a noii societăți. În primele luni ale anului 2026, Consiliul Local a inițiat procedura de selecție și nominalizare a administratorilor, fiind aprobate documentele necesare pentru constituirea conducerii companiei.
Procesul reprezintă una dintre etapele obligatorii pentru ca societatea să devină complet funcțională și să poată prelua, în viitor, administrarea transportului public din municipiu.
Contextul înființării
Apariția Alba Iulia Transport Local SRL are loc pe fondul relațiilor tensionate dintre Primăria Alba Iulia și operatorul existent, STP Alba Iulia. La momentul lansării proiectului, administrația locală și operatorul se aflau într-un conflict privind finanțarea serviciului, situație care a generat întârzieri în plata obligațiilor financiare, dificultăți pentru compania de transport și nemulțumiri în rândul călătorilor.
Obiectivul administrației locale
Potrivit reprezentanților administrației locale, noua societate este parte a strategiei de internalizare a serviciului de transport public, care presupune administrarea acestuia printr-un operator aflat în proprietatea municipalității.
Planurile vizează utilizarea flotei de autobuze electrice achiziționate prin proiecte europene, dezvoltarea infrastructurii specifice și reorganizarea serviciului astfel încât transportul public să fie gestionat direct de autoritatea locală.
Legătura cu criza transportului public
În vara anului 2026, pe fondul conflictului dintre Primărie și STP Alba Iulia, existența Alba Iulia Transport Local SRL a fost invocată în contextul soluțiilor analizate pentru asigurarea continuității transportului public. Primarul Gabriel Pleșa declara că administrația are în vedere inclusiv varianta desemnării unui alt operator pentru o perioadă limitată, dacă situația o va impune, în paralel cu pregătirea viitorului operator municipal.
Perspective
Conform planificării prezentate de administrația locală, anul 2026 este destinat organizării și operaționalizării societății, iar obiectivul este ca Alba Iulia Transport Local SRL să devină operatorul municipal care va administra serviciul de transport public în anii următori, după finalizarea etapelor administrative și de organizare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 30 iulie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se află și două proiecte de hotărâri referitoare la asocierea dintre municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud pentru derularea transportului în […]
Foto | Noua autobază, „Centru de Mobilitate Urbană”, în zona șoselei de centură a municipiului Alba Iulia: Planul Urbanistic de Detaliu, pe masa aleșilor locali
Noua autobază, „Centru de Mobilitate Urbană”, în zona șoselei de centură a municipiului Alba Iulia: Planul Urbanistic de Detaliu, pe masa aleșilor locali Un proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru REALIZARE CENTRU DE MOBILITATE URBANĂ – INFRASTRUCTURĂ PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL/ZONAL DE CĂLĂTORI, Mun. Alba Iulia, zona ȘOSEAUA CENTURA Alba Iulia, […]
Incendiu la Petrești: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș
Incendiu la Petrești: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu care se manifestă pe un teren agricol la niște baloți de paie din localitatea Petrești. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Petresti. Din informațiile primite de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene. Persoanele care pot primi până la 1.500 de euro pe lună
Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene. Persoanele care pot primi până la 1.500 de euro...
Alertă alimentară în magazinele Penny: Două sortimente de semințe, retrase de pe rafturi. Motivul
Alertă alimentară în magazinele Penny: Două sortimente de semințe, retrase de pe rafturi. Motivul Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru...
Știrea Zilei
Informații noi despre starea de sănătate a băiatului rănit grav în accidentul cu trotineta electrică din Aiud. Cum se simte după ce a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Informații noi despre starea de sănătate a băiatului rănit grav în accidentul cu trotineta electrică din Aiud. Cum se simte...
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția de șantier în vederea modernizării unei străzi din zonă
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția...
Curier Județean
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: De ce este necesară reluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: De ce este necesară reluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor...
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce Pe ordinea de...
Politică Administrație
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...