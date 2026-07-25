UPDATE FOTO | Accident rutier grav la Stremț: O persoană, încarcerată în urma impactului dintre două autoturisme
Accident rutier la Stremț: O persoană, posibil încarcerată în urma impactului dintre două autoturisme
Un accident rutier a avut loc astăzi, 25 iulie 2026, în localitatea Stremț. Două autoturisme au fost implicate, iar o persoană este posibil încarcerată.
Conform ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Stremt, intersectie cu loc. Geomal.
In accident ar fi 2 auto implicate, posibil o persoană incarcerata.
Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor, 1 ambulanță SAJ si SVSU Stremț.
UPDATE ISU Alba:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.
Intr-unul dintre autoturismele implicate in accident o persoană este încarcerată, conștientă si cooperantă.
Se intervine pentru descarcerarea și extragerea acesteia.
UPDATE 2 ISU Alba:
Persoana (barbat aprox. 70 ani) a fost extrasă din autoturism si predata echipajelor medicale pentru evaluare.
UPDATE IPJ Alba:
Traficul rutier este îngreunat pe raza localității Stremț, din cauza unui eveniment rutier în care ar fi implicate două autoturisme. O persoană ar fi suferit leziuni corporale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.
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