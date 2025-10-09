Schimbarea anvelopelor de iarnă: Ce trebuie să știe șoferii înainte de sezonul rece 2025

Montarea anvelopelor de iarnă: Ghid esențial pentru șoferi înainte de sezonul rece

Odată cu scăderea temperaturilor, vulcanizările din întreaga țară se pregătesc pentru perioada cea mai aglomerată: montarea anvelopelor de iarnă. Specialiștii avertizează că această schimbare nu este doar o formalitate de sezon, ci o condiție esențială pentru siguranța pe drum.

Contrar unor mituri, legea nu stabilește o dată fixă pentru montarea anvelopelor. Obligația intervine doar atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Totuși, specialiștii recomandă ca anvelopele de iarnă să fie montate atunci când temperaturile medii scad constant sub 7°C, indiferent de lună. Sub acest prag, anvelopele de vară își pierd elasticitatea și aderența, în timp ce cele de iarnă rămân flexibile, asigurând o mai bună stabilitate la frânare și în viraje.

Pentru a fi considerate conforme, anvelopele trebuie să aibă inscripția M+S, care atestă că sunt destinate rulării pe zăpadă și noroi. Șoferii sunt sfătuiți să caute și simbolul 3PMSF, care garantează performanță testată pe zăpadă. Fără acest simbol, anvelopa poate fi legală, dar nu neapărat sigură în condiții dificile de iarnă.

Începând cu octombrie 2025, amenzile pentru circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă sunt cuprinse între 1.305 și 2.900 de lei, iar autoritățile pot reține certificatul de înmatriculare până la echiparea corespunzătoare.

Specialiștii atrag atenția că nu toate anvelopele all-season sunt potrivite pentru iarnă, iar folosirea unui set vechi, chiar dacă pare puțin utilizat, poate fi periculoasă din cauza scăderii aderenței. Prin urmare, alegerea și montarea la timp a anvelopelor de iarnă rămâne unul dintre cei mai importanți pași pentru siguranța șoferilor în sezonul rece.

