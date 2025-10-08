De când se încălzește vremea în toamna 2025: Meteorologii au anunțat când se va termina perioada de frig și ploi

Meteorologii au anunțat când se va termina perioada de frig și ploi

Vremea va deveni mai caldă spre sfârșitul acestei săptămâni, iar temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 18 și 20 de grade în cea mai mare parte a țării, conform prognozei pentru intervalul 6-19 octombrie publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Această prognoză apare după ce, luni dimineață, ANM a emis mai multe avertizări de temperaturi sub media perioadei, ploi, ninsori la munte și o informare de vreme rea valabilă până joi, potrivit Agerpres.

În Transilvania, media temperaturilor diurne va creşte de la o zi la alta, pornind de la valoarea de 11 grade, în 6 octombrie, şi va atinge 17 grade, în data de 10 octombrie, când va fi cea mai caldă zi. Ulterior se poate evidenţia o scădere a temperaturilor maxime, astfel că, mediat, se vor înregistra 14 grade, începând cu ziua de 12 octombrie şi până spre finalul perioadei analizate.

În privinţa mediei temperaturilor din timpul nopţii, aceasta nu va avea variaţii semnificative în prima săptămână de anticipaţie, fiind de 6…7 grade. Pe de altă parte, în a doua jumătate a intervalului analizat media minimelor termice va scădea, având valori cuprinse între 2 şi 4 grade.

Temporar va ploua, cu precădere în prima săptămână de prognoză. Cantităţile de apă vor fi însemnate în perioada 6-7 octombrie.

La munte, în primele două zile vremea va fi rece, cu o medie a temperaturilor maxime de 4…5 grade, iar la altitudini de peste 2000 m, în jurul a 0 grade. În perioada 8-10 octombrie acestea vor creşte treptat spre medii de 7…9 grade, mai scăzute spre 2…4 grade, la altitudini mari. În restul intervalului regimul termic nu se va modifica semnificativ, astfel media temperaturilor diurne va fi cuprinsă între 4 şi 7 grade.

Temperaturile minime vor avea o medie de 1…2 grade, dar în cea de-a doua săptămână vor scădea uşor spre medii de -2…0 grade.

În intervalul 7-9 octombrie, pe arii relativ extinse vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1800 m îndeosebi în Carpaţii Meridionali vor predomina ninsorile şi local se vor acumula cantităţi de apă însemnate. Ulterior, doar trecător vor mai fi precipitaţii slabe,

predominant sub formă de ploaie.

