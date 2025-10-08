De când se încălzește vremea în toamna 2025: Meteorologii au anunțat când se va termina perioada de frig și ploi
Meteorologii au anunțat când se va termina perioada de frig și ploi
Vremea va deveni mai caldă spre sfârșitul acestei săptămâni, iar temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 18 și 20 de grade în cea mai mare parte a țării, conform prognozei pentru intervalul 6-19 octombrie publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Această prognoză apare după ce, luni dimineață, ANM a emis mai multe avertizări de temperaturi sub media perioadei, ploi, ninsori la munte și o informare de vreme rea valabilă până joi, potrivit Agerpres.
În Transilvania, media temperaturilor diurne va creşte de la o zi la alta, pornind de la valoarea de 11 grade, în 6 octombrie, şi va atinge 17 grade, în data de 10 octombrie, când va fi cea mai caldă zi. Ulterior se poate evidenţia o scădere a temperaturilor maxime, astfel că, mediat, se vor înregistra 14 grade, începând cu ziua de 12 octombrie şi până spre finalul perioadei analizate.
Citește și: 7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Stratul de zăpadă poate ajunge până la 30 de centimetri
În privinţa mediei temperaturilor din timpul nopţii, aceasta nu va avea variaţii semnificative în prima săptămână de anticipaţie, fiind de 6…7 grade. Pe de altă parte, în a doua jumătate a intervalului analizat media minimelor termice va scădea, având valori cuprinse între 2 şi 4 grade.
Temporar va ploua, cu precădere în prima săptămână de prognoză. Cantităţile de apă vor fi însemnate în perioada 6-7 octombrie.
La munte, în primele două zile vremea va fi rece, cu o medie a temperaturilor maxime de 4…5 grade, iar la altitudini de peste 2000 m, în jurul a 0 grade. În perioada 8-10 octombrie acestea vor creşte treptat spre medii de 7…9 grade, mai scăzute spre 2…4 grade, la altitudini mari. În restul intervalului regimul termic nu se va modifica semnificativ, astfel media temperaturilor diurne va fi cuprinsă între 4 şi 7 grade.
Temperaturile minime vor avea o medie de 1…2 grade, dar în cea de-a doua săptămână vor scădea uşor spre medii de -2…0 grade.
Citește și: 5-9 octombrie | Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite. Anunțul făcut de meteorologii ANM
În intervalul 7-9 octombrie, pe arii relativ extinse vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1800 m îndeosebi în Carpaţii Meridionali vor predomina ninsorile şi local se vor acumula cantităţi de apă însemnate. Ulterior, doar trecător vor mai fi precipitaţii slabe,
predominant sub formă de ploaie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ce riști dacă ești locatar la bloc în 2025: Plata obligatorie pe care nu ai voie să o ignori
Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc în 2025. Plata obligatorie pe care nu o pot ignora În 2025, locatarii de la bloc pot ajunge penalizați dacă nu respectă hotărârile luate de Asociația de Proprietari, chiar și în cazul în care nu participă la Adunarea Generală. Absența de la aceste ședințe nu îi scutește […]
E jale! Banca Mondială a revizuit ÎN SCĂDERE previziunile privind evoluția economiei României până în 2027: Consumul, în picaj
Banca Mondială a revizuit ÎN SCĂDERE previziunile privind evoluția economiei României până în 2027 Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an, față de un nivel de 1,3% previzionat în luna iunie 2025, conform celei mai recente analize economice pentru Europa și Asia Centrală a Băncii Mondiale, „Locuri de muncă și […]
Un prim vot în Parlament pe Legea Majoratului Digital: Copiii sub 16 ani vor intra pe rețele sociale doar cu acordul părinților
Senatul a adoptat Legea Majoratului Digital: Copiii sub 16 ani, online doar cu acordul părinților Senatul României a adoptat, luni, 6 octombrie 2025, Legea Majoratului Digital, un proiect legislativ care urmărește protejarea minorilor în mediul online și acordă părinților un control mai mare asupra activității digitale a copiilor lor. Potrivit actului normativ, minorii sub 16 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
De când se încălzește vremea în toamna 2025: Meteorologii au anunțat când se va termina perioada de frig și ploi
Meteorologii au anunțat când se va termina perioada de frig și ploi Vremea va deveni mai caldă spre sfârșitul acestei...
Ce riști dacă ești locatar la bloc în 2025: Plata obligatorie pe care nu ai voie să o ignori
Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc în 2025. Plata obligatorie pe care nu o pot ignora În 2025,...
Știrea Zilei
FOTO | Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune
Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune Generalul de brigadă Nicolae Oros a...
UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme
UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme...
Curier Județean
VIDEO | Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), foarte aproape de momentul recepției lucrărilor de modernizare: Investiție gata cu aproape un an înainte de termenul stabilit prin contract
Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), foarte aproape de momentul recepției lucrărilor de modernizare Este foarte aproape momentul...
VIDEO | Dansuri populare în Alba Blaj Arena, în deschiderea Supercupei României 2025 la volei feminin: Copiii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”, în prim-plan
Dansuri populare în Alba Blaj Arena, în deschiderea Supercupei României 2025 la volei feminin Sâmbătă, 11 octombrie 2025, de la...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...