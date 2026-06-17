Scandalul Ștefăneștii de Jos & FRF din nou pe masa Comisiei de Disciplină a FRF: Sesizări grave și un autodenunț de 7 pagini

Antrenorul Alin Hancăș, din Alba, lector la Licența B UEFA pentru Chipciu, Nistor și Tătar, jucători care totalizează aproape 1000 de partide pe prima scenă! Antrenorul Alin Hancăș (57 de ani), un nume conscrat la nivel național pentru activitatea sa în domeniul fotbalului, a fost lector la Licența B UEFA la Cluj-Napoca, iar printre numele […]