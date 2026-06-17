Scandalul Ștefăneștii de Jos & FRF din nou pe masa Comisiei de Disciplină a FRF: Sesizări grave și un autodenunț de 7 pagini
Scandalul Ștefăneștii de Jos & FRF din nou pe masa Comisiei de Disciplină a FRF: Sesizări grave și un autodenunț de 7 pagini
Cazul Ștefăneștii de Jos a revenit, miercuri, 17 iunie 2026 pe masa Comisiei de Disciplină a FRF, fiind programat atât pentru un nou termen de judecată, cât și ca urmare a autosesizării Secretarului General al FRF, Radu Vișan, care a cerut anchetarea actelor „false sau falsificate”.
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Chiar înainte de începerea dezbaterilor și a audierilor, fotbalistul David-Andrei Dănăilă a trimis Comisiei un document oficial de șapte pagini („note de ședință”) prin care aruncă în aer apărarea clubului ilfovean. Jucătorul a descris în detaliu cum a fost pus să semneze actele antedatate și a înaintat membrilor Comisiei patru solicitări clare pentru ședința în curs:
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Clasarea anchetei împotriva sa, cerând să se rețină buna sa credință și faptul că a denunțat manevra din proprie inițiativă;
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Audierea de urgență, ca martori, a primarului Virgiliu Mircea Daniel Gheorghiță, a consilierului său „Vahe” și a președintelui clubului, George Bozieru;
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Scoaterea înregistrărilor video de la mall-ul unde a avut loc întâlnirea (Starbucks Băneasa, 4 iunie, intervalul 20:30-22:00) pentru a proba prezența edililor la masă;
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Păstrarea depunctării clubului din data de 3 iunie, solicitând explicit ca actele false să nu fie luate în considerare pentru modificarea deciziei.
În același timp, Comisia analizează miercuri, 17 iunie 2026 și cererea de 19 pagini a secretarului FRF, Radu Vișan. Acesta solicită aplicarea Articolului 59 din Regulamentul Disciplinar, ceea ce înseamnă excluderea din fotbal pentru 2 ani a tuturor celor implicați în emiterea sau folosirea documentelor falsificate pentru obținerea de avantaje regulamentare.
sursa: gsp.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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