Sport

Scandalul Ștefăneștii de Jos & FRF din nou pe masa Comisiei de Disciplină a FRF: Sesizări grave și un autodenunț de 7 pagini

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

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Scandalul Ștefăneștii de Jos & FRF din nou pe masa Comisiei de Disciplină a FRF: Sesizări grave și un autodenunț de 7 pagini

Cazul Ștefăneștii de Jos a revenit, miercuri, 17 iunie 2026 pe masa Comisiei de Disciplină a FRF, fiind programat atât pentru un nou termen de judecată, cât și ca urmare a autosesizării Secretarului General al FRF, Radu Vișan, care a cerut anchetarea actelor „false sau falsificate”.

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, plângere (și) la Parchet pentru documente false în cazul Ștefăneștii de Jos & FRF

Chiar înainte de începerea dezbaterilor și a audierilor, fotbalistul David-Andrei Dănăilă a trimis Comisiei un document oficial de șapte pagini („note de ședință”) prin care aruncă în aer apărarea clubului ilfovean. Jucătorul a descris în detaliu cum a fost pus să semneze actele antedatate și a înaintat membrilor Comisiei patru solicitări clare pentru ședința în curs:

  • Clasarea anchetei împotriva sa, cerând să se rețină buna sa credință și faptul că a denunțat manevra din proprie inițiativă;

  • Audierea de urgență, ca martori, a primarului Virgiliu Mircea Daniel Gheorghiță, a consilierului său „Vahe” și a președintelui clubului, George Bozieru;

  • Scoaterea înregistrărilor video de la mall-ul unde a avut loc întâlnirea (Starbucks Băneasa, 4 iunie, intervalul 20:30-22:00) pentru a proba prezența edililor la masă;

  • Păstrarea depunctării clubului din data de 3 iunie, solicitând explicit ca actele false să nu fie luate în considerare pentru modificarea deciziei.

În același timp, Comisia analizează miercuri, 17 iunie 2026 și cererea de 19 pagini a secretarului FRF, Radu Vișan. Acesta solicită aplicarea Articolului 59 din Regulamentul Disciplinar, ceea ce înseamnă excluderea din fotbal pentru 2 ani a tuturor celor implicați în emiterea sau folosirea documentelor falsificate pentru obținerea de avantaje regulamentare.

sursa: gsp.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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