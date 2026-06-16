CSM Unirea Alba Iulia, plângere (și) la Parchet pentru documente false în cazul Ștefăneștii de Jos & FRF

Albaiulianul Gicu Grozav, plecare de la Petrolul Ploiești! Șanse minime de a reveni la Alba Iulia, al doilea golgheter all-time al „lupilor galbeni” vrea mai aproape de familie, la Brașov Albaiulianul Gheorghe Grozav a plecat de la Petrolul Ploiești, chiar dacă înțelegerea mai e valabilă și sezonul viitor! Fotbalistul lansat în fotbal de Unirea Alba […]