CSM Unirea Alba Iulia, plângere (și) la Parchet pentru documente false în cazul Ștefăneștii de Jos & FRF
CSM Unirea Alba Iulia, plângere (și) la Parchet pentru documente false în cazul Ștefăneștii de Jos & FRF
Un scandal de proporții uriașe zguduie eșaloanele superioare ale fotbalului românesc, având în centru promovarea în Liga 2. Clubul CSM Unirea Alba Iulia a trecut la măsuri extreme și a depus luni, 15 iunie 2026, o plângere penală la Parchet pentru uz de fals, dezvăluie GSP.
Acțiunea vizează direct clubul CSL Ștefăneștii de Jos, dar și orice persoană care a utilizat documente suspectate a fi falsificate pentru a produce efecte juridice. În paralel, cazul a fost trimis de albaiulieni pe masa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, unde se așteaptă desemnarea de urgență a unui judecător.
Miza este uriașă: Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal (FRF) se întrunește miercuri, 17 iunie 2026, de la ora 16:00, pentru a analiza un caz ce poate anula actuala configurație a promovării în Liga 2.
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Cronologia unei promovări sub semnul întrebării
Pentru a înțelege cum s-a ajuns la iminentul blocaj juridic, iată firul evenimentelor din luna iunie 2026:
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3 iunie 2026: Comisia FRF decide depunctarea cu două puncte a clubului CSL Ștefăneștii de Jos din cauza unor datorii neachitate către fotbalistul David-Andrei Dănăilă. Hotărârea este comunicată părților, însă FRF nu o publică pe site și nu o pune în aplicare. Cu punctele intacte, Ștefăneștiul promovează direct. Dacă s-ar fi aplicat sancțiunea, echipa era obligată să joace un baraj în trei, alături de Șoimii Gura Humorului și CSM Unirea Alba Iulia.
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4 iunie 2026: Jucătorul Dănăilă este chemat la primăria din localitatea ilfoveană, unde susține că a fost presat să semneze documente antedatate care să ateste că și-ar fi primit banii la timp.
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5 iunie 2026: Fotbalistul trimite o notificare scrisă și o confirmare video către FRF în care denunță falsul: „Refuz în mod expres să particip la orice formă de încălcare a regulamentelor. Documentele mi-au fost prezentate spre semnare purtând date anterioare datei reale”.
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6 iunie 2026: Gazeta Sporturilor publică în exclusivitate primele dezvăluiri despre acest caz.
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9 iunie 2026: CSM Unirea Alba Iulia (echipă care a ratat promovarea la baraj) atacă oficial deciziile la TAS.
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15 iunie 2026: Clubul din Alba Iulia dublează acțiunea sportivă cu o plângere penală la Parchet.
Războiul declarațiilor: „Jucătorul a semnat cu mâna lui” versus „Suntem martorii unei strategii de rea-credință”
Reacțiile celor implicați arată o prăpastie uriașă între versiunile oficiale. Președintele celor de la Ștefăneștii de Jos, George Daniel Bozieru (fost oficial la Dinamo), se apără ferm: „Plata s-a făcut în termenul prevăzut de lege. Jucătorul a scris un document cu mâna lui, pe care l-a semnat pe 4 iunie, în care spune clar că a primit întreaga sumă conform acordului.”
George Daniel Bozieru a mai adăugat, ironic, că dacă jucătorul se consideră victimă, ar trebui să meargă la Poliție, lucru care s-a și întâmplat ulterior prin demersul celor de la Alba Iulia.
De cealaltă parte, Paul Mincu, avocatul clubului CSM Unirea Alba Iulia, acuză FRF de lipsă totală de transparență și tactici de culise: „Nu putem să ne jucăm de-a hotărârile. Clubul a întrebat oficial FRF dacă există vreo procedură de revizuire a depunctării și nu am primit răspuns. Esat rea-credință. În sesizări se vorbește despre un dosar de revizuire ca și când ar fi existat de mult. Vă place magia?”
Strategia FRF: Victima transformată în acuzat sub spectrul suspendării de 2 ani
Într-o mutare care a surprins specialiștii, secretarul general al FRF, Radu Vișan, a trimis o sesizare de 19 pagini către Comisia de Disciplină. Deși Dănăilă a notificat primul federația că a fost pus să semneze acte false, Vișan cere deschiderea unei proceduri disciplinare atât împotriva președintelui Bozieru, cât și împotriva jucătorului, pentru „fals în înscrisuri și uz de fals”.
Conform Articolului 59 din Regulamentul Disciplinar al FRF, consecințele sunt drastice:
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Orice persoană care falsifică, emite documente incorecte sau folosește acte duble pentru a obține un avantaj în fotbal riscă o suspendare de 2 ani.
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Dacă fapta este comisă de un oficial, acesta primește o interdicție de 2 ani pentru orice activitate legată de fotbal.
De ce ar vrea Federația să îl scoată vinovat pe fotbalist?
Experții juridici consultați de GSP explică substratul acestei mutări: dacă Comisia de Disciplină îl găsește vinovat și pe jucător, mărturia acestuia privind antedatarea documentelor își pierde credibilitatea și valoarea de probă.
O asemenea decizie ar deveni „colacul de salvare” al FRF. Forul de la Casa Fotbalului ar putea folosi vinovăția jucătorului pentru a revizui decizia din 3 iunie, motivând că „faptele reale au fost altele”. Astfel, depunctarea ar fi anulată definitiv, iar ierarhia Ligii 2 ar rămâne neatinsă, salvând federația de la acuzația că a ascuns o depunctare validă.
Trei fronturi împotriva FRF: Presiunea exercitată de contestatari
În acest moment, Federația Română de Fotbal este încolțită din trei direcții distincte de către actorii implicați în caz, fiecare acționând prin pârghii specifice:
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CSM Unirea Alba Iulia a deschis un proces la TAS și a depus o plângere penală la Parchet, solicitând aplicarea imediată a depunctării echipei din Ștefănești și reorganizarea completă a turneului de baraj pentru Liga 2.
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SC Popești-Leordeni a formulat o cerere de intervenție voluntară chiar la Comisia de Disciplină a FRF, prin care cere oficial menținerea sancțiunii de depunctare aplicate clubului ilfovean.
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David-Andrei Dănăilă, fotbalistul aflat în centrul litigiului, a pus la dispoziția comisiilor un denunț scris și mărturii în cadrul audierilor video pentru a demonstra abuzul și pentru a cere validarea deciziei obținute inițial la CNSL.
În ciuda abordărilor diferite, toate cele trei părți cer imperativ același deznodământ: FRF să își asume propria hotărâre din 3 iunie, să scadă cele două puncte clubului CSL Ștefăneștii de Jos și să trimită echipa ilfoveană la meciurile de baraj cu Șoimii Gura Humorului și CSM Unirea Alba Iulia. Meciul decisiv se mută acum în birourile comisiilor și, cel mai probabil, în sălile de judecată de la Lausanne.
sursa: gsp.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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