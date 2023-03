Sâmbătă, 1 aprilie, Unirea Ungheni – Metalurgistul Cugir, derby pentru locul secund

Despărțite de un singur punct, Unirea Ungheni (locul doi, 32 de puncte) și Metalurgistul Cugir (locul al treilea, 31 de puncte), grupări clasate pe podiumul Seriei 9, deschid play-off-ul cu un duel incendiar pentru poziția secundă, sâmbătă, 1 aprilie, de la ora 17.00.

Ambele combatante vin după victorii, gazdele 3-1 la Reghin, vizitatorii – succes în derby “de Alba” sub Drăgana cu CSM Unirea Alba Iulia (2-0, primul meci câștigat în primăvară). În sezonul regular “roș-albaștrii” au câștigat pe propriul teren, 2-1 în runda inaugurală și au remizat în octombrie (1-1, reușită egalizatoare semnată de.. antrenorul Lucian Itu, 44 de ani!).

“Moralul este în creștere după ce am spart gheața în acest an. Am trecut de Unirea Alba Iulia și vrem să reușim același lucru și împotriva celeilalte Uniri din serie, respectiv să începem play-off-ul cu dreptul, pentru a ne bate la locul secund, poziție pe care o vizăm la finele stagiunii”, a comentat Călin Mureșan, directorul CS Metalurgistul Cugir.

Vor fi două absențe de marcă din distribuția cugireană, Vitinha și P. Păcurar – ambii suspendați, iar Udrea nu este refăcut complet. În precedentele 3 dispute în Mureș, Metalurgistul a câștigat o singură dată, 2-1 în octombrie 2021, când portarul Raul Opric a parat un penalty executat de Fl. Istrate în minutul 76, iar la faza următoare a înscris Șaucă.