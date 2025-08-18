S-a stabilit programul Campionatului Under 19 Interjudețean Alba-Cluj, cu 6 echipe din județ la start, competiția urmând a debuta în 22 septembrie

Asociația Județeană de Fotbal Alba a stabilit programul Campionatului Under 19 Interjudețean Alba-Cluj. Prima etapă este luni, 22 septembrie, iar ultima din toamnă se va disputa în 24 noiembrie (sunt 10 runde în acest an)

În runda inaugurală sunt confruntările Viitorul Sântimbru – Luceafărul Cluj (la Galtiu), CS Ocna Mureș – Metalurgistul Cugir, LPS Sebeș – CIL Blaj (pe „Pielarul”) și Sticla Arieșul Turda – CS Universitar Alba Iulia. Sezonul se va relua în primăvara anului 2026, în 9 martie, cu ultimele 4 etape din sezonul regular, până în 30 martie. 24 mai 2026 reprezintă data limită a transmiterii reprezentantei județului către FRF. Din județul Alba cluburile care nu folosesc jucători cu viză FRF sunt CS Ocna Mureș și Viitorul Sântimbru.

La Elite și Clasic mai sunt alte 6 etape, prevăzute în 6, 20 și 26 aprilie, 4, 11 și 18 mai

Județul Cluj va fi reprezentat de Sticla Arieșul Turda și Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca, iar din Alba s-au înscris CIL Blaj, Universitar Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CS Ocna Mureș, Viitorul Sântimbru și LPS Sebeș.

Începând din acest sezon, pe lângă campionatele județene, AJF Alba va mai organiza și campionate interjudețene la Under 19 (Alba-Cluj), Under 16, Under 15, Under 14 și Under 13 (Alba-Hunedoara-Sibiu).

