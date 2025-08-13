În premieră, Campionat interjudețean Under 19, cu 6 echipe din Alba și două din Cluj
În premieră se va desfășura Campionatul interjudețean Under 19, cu 6 echipe din Alba și două din Cluj, data de start fiind 22 septembrie
Asociația Județeană de Fotbal Alba anunță organizarea în premieră a Campionatului Interjudețean Under 19, cu participarea a 6 echipe din Alba și două din Cluj.
Citește și: Șase echipe din Alba, la prima ediție a Campionatului Interjudețean Under 13 | Mai participă echipe din Hunedoara și Sbiu, debut – în 13 septembrie
Noua competiție va debuta luni, 22 septembrie, iar ultima etapă a turului este prevăzută în 24 noiembrie. Vor fi în total 20 de etape (10 toamna și 10 primăvara viitoare), formatul competițional cuprinzând 14 runde în campionatul regular și alte 6 etape în Elite (locurile 1-4 în regular) și Clasic (locurile 5-8 din campionatul regular).
Județul Cluj va fi reprezentat de Sticla Arieșul Turda și Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca, iar din Alba s-au înscris CIL Blaj, Universitar Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CS Ocna Mureș, Viitorul Sântimbru și LPS Sebeș.
Începând din acest sezon, pe lângă campionatele județene, AJF Alba va mai organiza și campionate interjudețene la Under 19 (Alba-Cluj), Under 16, Under 15, Under 14 și Under 13 (Alba-Hunedoara-Sibiu).
„Ne dorim creșterea nivelului competițional prin disputarea de meciuri interjudețene. Pe lângă consolidarea colaborării între asociațiile județene, sunt și alte obiective vizate, respectiv oferirea unui cadru propice pentru selecție și progres, care va asigura dezvoltarea jucătorilor într-un mediu motivant”, au punctat reprezentanții AJF Alba
