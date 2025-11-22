S-a îmbătat și s-a aruncat la volan: Bărbat din Blaj sub influența băuturilor alcoolice, prins de polițiști, în timp ce conducea pe o stradă din oraș

Un bărbat de 53 de ani, din Blaj, a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice de către polițiști în timp ce se afla la volanul unui autoturism pe o stradă din oraș.

Conform IPJ Alba, la data de 21 noiembrie 2025, în jurul orei 18.45, polițiștii rutieri din Blaj au oprit, pentru control, pe strada Barbu Lăutaru din municipiu, un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani, din Blaj.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,74 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

