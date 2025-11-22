Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de monitorizare
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de monitorizare
Un bărbat de 58 de ani din Galda de Jos a fost reținut după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu și dispozitiv electric de monitorizare.
Citește și: Femeie din Alba, amenințată cu bătaia de fostul soț. Bărbatul din Cetatea de Baltă a fost reținut și s-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Potrivit IPJ Alba, la data de 21 noiembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 58 de ani, din comuna Galda de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce se afla la locuința comună, împreună cu soția sa, în vârstă de 48 de ani, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe aceasta.
În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, pe numele bărbatului fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.
De asemenea, persoana vătămată și-a exprimat acordul cu privire la montarea unui dispozitiv electronic de monitorizare a agresorului.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: Peste 300 de competitori participă la evenimentul desfășurat în Șanțurile Cetății
Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: ,,A venit momentul mult așteptat, care adună competitori din toată țara” Sâmbătă, 22 noiembrie, are loc a 56-a ediție a Crosului Unirii, desfășurată în Șanțurile Cetății (zona restaurant Gothic), din Alba Iulia. Între 350 și 400 de competitori, din mai multe zone din România, participă la eveniment. […]
Sechestru pe acțiunile societății care administrează Salina Turda: Peste 15 milioane de lei reprezentând datoriile Primăriei Turda către STP Alba, preluate de afaceristul Horea Vușcan
Sechestru pe acțiunile societății care administrează Salina Turda: O parte din datoriile Primăriei Turda către STP Alba, preluate de afaceristul Horea Tudor Vușcan Horea Tudor Vușcan, un antreprenor care a făcut avere din tranzacții cu bitcoin, este foarte aproape de a prelua controlul asupra societății care administrează Salina Turda, una dintre cele mai importante destinații […]
Primăria Alba Iulia se pregătește pentru eventuale procese cu STP și AIDA-TL. Proiect de hotărâre de CL pentru angajarea de avocați
Primăria Alba Iulia se pregătește pentru eventuale procese cu STP și AIDA-TL. Proiect de hotărâre de CL pentru angajarea de avocați Consiliul Local Alba Iulia a aprobat un proiect prin care Primăria își va asigura reprezentare juridică specializată pentru eventualele conflicte legate de transportul public din oraș. Mai exact, autoritățile locale au decis să încheie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea...
PENSII 2025 | Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează
Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează Primele creșteri ale pensiilor, indexarea prevăzută...
Știrea Zilei
VIDEO | Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: Peste 300 de competitori participă la evenimentul desfășurat în Șanțurile Cetății
Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: ,,A venit momentul mult așteptat, care adună competitori din toată țara” Sâmbătă,...
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de monitorizare
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de...
Curier Județean
Amenzi de peste 14.000 de lei primite de șoferii din Alba. Polițiștii au verificat 123 de autovehicule și 177 de persoane, cu ajutorul aplicației eDAC
Amenzi de peste 14.000 de lei primite de șoferii din Alba. Polițiștii au verificat 123 de autovehicule și 177 de...
FOTO | INCENDIU la un autoturism pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș, azi-noapte: Mașina a ars ca o torță
INCENDIU la un autoturism pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș, azi-noapte: Mașina a ars ca o torță...
Politică Administrație
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...
Opinii Comentarii
22 noiembrie 1963: Asasinarea președintelui american John Fitzgerald Kennedy
22 noiembrie: Asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, unul dintre cei mai iubiţi preşedinţi americani Primul preşedinte catolic la Casa Albă...
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...