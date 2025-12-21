S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat pentru distrugere. Prejudiciu de aproximativ 15.000 lei
S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat pentru distrugere. Prejudiciu de aproximativ 15.000 lei
Un tânăr din Alba, care a dat foc, la beție, 50 de baloți de paie, a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru distrugere. Prejudiciu cauzat este de aproximativ 15.000 lei.
Citește și: INCENDIU în Alba: Au luat foc 60 de baloți de paie în comuna Lopadea-Nouă. Intervin pompierii din Aiud
Potrivit IPJ Alba, la data de 20 decembrie 2025, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 23 de ani, din localitatea Beța, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 19 decembrie 2025, în jurul orei 20.30, fiind sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul ar fi incendiat 50 de baloți de lucernă situați pe raza localității Beța.
Astfel, bărbatul ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 15.000 de lei.
În cursul zilei de azi, 21 decembrie 2025, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal Un șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, a fost prins la volan prin Petrești. Polițiștii din Sebeș l-au reținut și i-au făcut dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 20 decembrie 2025, […]
ASTĂZI | Acustic Xmas, la FRAMM’s, în Alba Iulia: Eveniment caritabil pentru animăluțele din grija Asociației Prietenii lui Azor,
ASTĂZI | Acustic Xmas, la FRAMM’s, în Alba Iulia: Eveniment caritabil pentru animăluțele din grija Asociației Prietenii lui Azor, Duminică, 21 decembrie 2025, Asociația Prietenii lui Azor organizează la FRAMM’s, în Alba Iulia, Acustic Xmas, un eveniment caritabil pentru animăluțele aflate în grija lor. ,,Crăciunul are felul lui de a ne aduce mai aproape unii […]
20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m și ghețuș, până la ora 24.00. Zonele vizate
20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m și ghețuș, până la ora 24.00. Zonele vizate ANM a emis un nou cod galben de ceață valabil sâmbătă seara, în mai multe localități din județul Alba, până la ora 24.00. Se vor semnala local […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la 2.000 de lei
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la...
Scrisoarea Pastorală a Preafericitului Părinte Claudiu la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2025: ,,Cristos se naște, măriți-L! Cristos din ceruri, întâmpinați-L!”
Scrisoarea Pastorală a Preafericitului Părinte Claudiu la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2025: ,,Cristos se naște, măriți-L! Cristos din ceruri, întâmpinați-L!” Onoratului...
Știrea Zilei
VIDEO | Patru bărbați din Alba și Mureș, REȚINUȚI de polițiști pentru ÎNȘELĂCIUNE și FURT: Au luat peste 9.000 de lei de la doi vârstnici din Poiana Galdei și Ivăniș
Patru bărbați din Alba și Mureș, REȚINUȚI de polițiști pentru ÎNȘELĂCIUNE și FURT: Au luat peste 9.000 de lei de...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu...
S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat pentru distrugere. Prejudiciu de aproximativ 15.000 lei
S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...