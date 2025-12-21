Rămâi conectat

S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat pentru distrugere. Prejudiciu de aproximativ 15.000 lei

Un tânăr din Alba, care a dat foc, la beție, 50 de baloți de paie, a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru distrugere. Prejudiciu cauzat este de aproximativ 15.000 lei.

Citește și: INCENDIU în Alba: Au luat foc 60 de baloți de paie în comuna Lopadea-Nouă. Intervin pompierii din Aiud

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 decembrie 2025, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 23 de ani, din localitatea Beța, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 19 decembrie 2025, în jurul orei 20.30, fiind sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul ar fi incendiat 50 de baloți de lucernă situați pe raza localității Beța.

Astfel, bărbatul ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 15.000 de lei.

În cursul zilei de azi, 21 decembrie 2025, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.

