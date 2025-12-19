INCENDIU în Alba: Au luat foc 60 de baloți de paie în comuna Lopadea-Nouă. Intervin pompierii din Aiud

Un incendiu a izbucnit vineri noaptea, în jurul orei 23.30, în comuna Lopadea-Nouă. Aproximativ 60 de baloți de paie au luat foc.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Beța, din comuna Lopadea-Nouă.

Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la aproximativ 60 de baloți de paie, fără pericol de extindere.

La misiune participă 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și SVSU Lopadea-Nouă.

