S-a îmbătat, apoi și-a BĂTUT concubina cu bestialitate: Femeia din Sebeș a suferit o fractură sinus la maxilar și are nevoie de cel puțin 12 zile de îngrijiri medicale. Oamenii legii l-au ÎNCĂTUȘAT deoarece nu se oprea

S-a îmbătat, apoi și-a BĂTUT concubina cu bestialitate: Femeia are fractură la maxilar și nevoie de cel puțin 12 zile de recuperare. Oamenii legii l-au ÎNCĂTUȘAT deoarece nu se oprea

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș a oferit informații despre bărbatul care și-a bătut concubina, pe data de 11 noiembrie. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit acestora, pe fondul consumului de alcool, bărbatul a lovit-o cu pumnii şi palmele în zona feței și a capului. Când oamenii legii au ajuns la fața locului, individul continua să o lovească pe femeie, iar la intervenția forțelor s-a opus, fiind nevoie de încătușarea acestuia.

Ce spune Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, a reieșit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că:

În data 11.11.2025, în jurul orei 11.25, în timp ce persoana vătămată de sex feminin, se afla în apartamentul din Mun. Sebeș, pe fondul consumului de alcool, concubinul său, a lovit-o cu pumnii şi palmele în zona feței și a capului. În momentul sosirii organelor de poliţie în imobil, au surprins agresorul care îi aplica lovituri cu palmele victimei, iar la interpelarea acestora, agresorul nu a încetat, poliţiştii fiind nevoiţi să-l încătuşeze.

Din constatările preliminare ale medicului legist din cadrul S.J.M.L Alba a rezultat că persoana vătămată prezenta leziuni traumatice, inclusiv fractura de sinus maxilar drept, care s-au putut produce prin lovire cu corp dur și care necesită pentru vindecare un număr de 12-15 de zile de îngrijire medicală, în absenţa complicaţiilor.

Reamintim că, la data de 12.11.2025, ca urmare a propunerii procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sebeș a dispus arestarea preventivă a bărbatului în vârstă de 33 de ani pentru o perioadă de 30 de zile.

Reamintim că, la data de 11 noiembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 11 noiembrie 2025, bărbatul de 33 ani, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș, provocându-i leziuni corporale care au necesitat transportarea la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 33 de ani.

