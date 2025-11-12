Femeie de 47 de ani, din Sebeș, bătută crunt de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști

O femeie de 47 de ani, din Sebeș, a fost bătută crunt de concubinul de 33 de ani. Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști pentru 24 de ore.

Potrivit IPJ Alba Iulia, la data de 11 noiembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 11 noiembrie 2025, bărbatul de 33 ani, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș, provocându-i leziuni corporale care au necesitat transportarea la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 33 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

